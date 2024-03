La CDMX se seca

Todos hemos padecido durante el último mes, al menos, la falta de agua en la Ciudad de México.

En al mundo, aproximadamente mas de 1000 millones de personas no tienenacceso fácil al agua potable y 2,500 millones son cuentan con ningún medio para tratarla.

El aguan dulce disponible para uso humano es únicamente el 2.5% del total de agua en el planeta, y solo el 1% es de fácil acceso, es decir, se encuentra disponible en ríos y lagos.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó al Gobierno de la Ciudad de México que, a partir del 12 de enero del presente año, el caudal aportado por el Cutzamala se ha reducido en 800 litros por segundo.

Según datos de la Secretaría de Medio ambiente de la Ciudad de México, en 2023 se invirtieron 751 MDP para recuperar 1,709 l/s. Además, con el operativo de estiaje 2023 se pusieron como meta la recuperación de 1,549 l/s y se logró recuperar 2,149 l/s, es decir 39% más.

En noviembre 2023, se realizó una inversión extra de $509 MDP El plan de inversión 2024 arranca con $319 MDP que, sumados a la inversión anterior,permitirían incorporar entre noviembre de 2023 y julio de 2024, un suministro total adicional de 1,959 l/s. Es decir, hablamos de una inversión de mas de 1,500 MDPentre 2023 y 2024, una inversión histórica, y a pesar de ello, los recortes se incrementan.

Sin embargo, dicho superávit (según ellos) no se ha visto reflejado en el abastecimiento de agua de las colonias de la capital. Por el contrario, el desabasto de agua ha afectado durante los últimos 30 días mayormente a 12 de las 16 Alcaldías y a 11 municipios del Estado de México. El desabasto es evidente.

Lo anterior, ha ocasionado que algunas personas, tengan que desembolsar de subolsillo entre 1,600 a 3,500 pesos en pipas de agua, las cuales, también están incrementando sus precios debido a la poca oferta y la alta demanda.

La falta de agua, tiene un origen multifactorial que no podríamos definir en estaslíneas, y que dejaremos en manos de los expertos, pero citaremos algunas: en los últimos años se ha incrementado el consumo del agua (al menos 6 veces más, y se estima que se duplicará), la industrialización, las condiciones climatológicas, elconsumo doméstico, la contaminación y la mala gestión por parte del gobierno.

Es totalmente falso que el problema del agua sea nuevo. Desde el año 2000 (por lo menos), escuchamos que el Lerma y el Cutzamala se estaban secando, aunadoa la mala gestión tanto de los organismos operadores como del gobierno. No omitimos señalar que alrededor del 40% del agua en la capital, se desperdicia en fugas, que tardan mucho tiempo en ser atendidas.

En suma, la falta de agua se debe tanto a una pésima gestión por parte del gobierno, como a un uso irracional por parte de nosotros, los ciudadanos.

Lo cierto es que, seguimos sin cuidarla y el gobierno sin hacer nada al respecto. Hace unos días, la UNAM pidió al gobierno ser escuchada, antes de general políticas para conservar el vital líquido.

La política de 90% de lealtad y 10% de conocimiento sigue cobrando facturas,ahora con el agua, y en consecuencia, vidas humanas.

El gobierno local, lo único que hizo fue negar ?que existirá uno “día cero” y que eso es una invención de la derecha, pero nosotros tenemos otros datos: los expertos señalan que sí habrá un día cero, si las condiciones actuales de despilfarro del vital líquido continúan, y señalaron el año 2028 como año fatal.

Es verdad que de nada sirve que se politice la falta de agua, como tampoco sirve que el gobierno se excuse en decir que fueron los gobiernos pasados y no hacer nada al respecto, el resultado es el mismo: no tenemos y posiblemente no tendremos agua.

POR EL DIPUTADO LOCAL RICARDO RUBIO TORRES

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PAL