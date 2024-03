Semana Santa: oportunidad para reflexionar el voto

Esta Semana Santa es un momento en que se conmemora el martirologio de Jesucristo en el Gólgota, y para los religiosos tiene un sentido profundo de fe y reflexión.

En México, la tradición se ha difundido en todo el territorio, aun cuando las más famosas representaciones suelen suceder en San Luis Potosí, en Tasco, Guerreo y, desde luego, el multitudinario acontecimiento en la Alcaldía Iztapalapa donde acuden –al Cerro de la Estrella— más de dos millones de personas.

En esta celebración, también pagana que se concreta en los viajes de millones de mexicanos que, en estos días, acuden a las playas más conocidas y a los sitios turísticos.

Además del aspecto religioso, probablemente sea un tiempo en que se pueda pensar –y repensar— la participación en los comicios de junio. Por cierto, apenas iniciaran las campañas en los estados donde se elige gobernador y Congresos locales, y se plantea un panorama muy distinto al que, hasta hoy, señalan las encuestas.

En efecto, es probable que el partido oficial obtenga el triunfo en Puebla, Chiapas y Tabasco; y también es muy posible que pierda la elección en Yucatán, Guanajuato, Jalisco y Morelos; en las otras dos entidades, Veracruz y la Ciudad de México, se ve cerrado el panorama, aún cuando cabe la posibilidad de que la oposición las gane, lo que daría un vuelco a lo que hasta ahora se ha planteado como un hecho consumado, en el triunfo presidencial de Sheinbaum.

A propósito, la candidata Sheinbaum expresó por primera vez, en una entrevista periodística, cierta independencia del Presidente López Obrador, cuando afirmó que no existiría teléfono rojo entre Palacio Nacional y la finca (propiedad del hoy Presidente).

Xóchitl Gálvez ha denunciado penalmente a familiares del Presidente López Obrador, con motivo de la construcción del Tren Maya –que acaba de descarrilar un vagón y que aún no realiza sus recorridos adecuadamente—; al igual que en la Refinería Dos Bocas –que no ha refinado ni un barril de petróleo—, que en el Aeropuerto Felipe Ángeles, cuya falta de conectividad ha impedido su buen funcionamiento; o la nueva línea Aérea Mexicana de Aviación. Si nos atenemos a la obra pública, anunciada con bombo y platillo en este Gobierno, hasta hoy no está funcionando.

En otro escenario, las guerras cruentas continúan, justamente en Palestina –la tierra de Jesucristo— y, por supuesto, en Ucrania en su conflicto armado con Rusia.

La paz anhelada por la Iglesia Católica dista mucho de ser una realidad. Lo que lamentablemente también sucede en nuestro país, donde el crimen –organizado y no organizado— sigue aterrorizando en grandes regiones del país al pueblo, que viven con la Espada de Damocles encima de sus testas; se agudiza esta inseguridad en los Estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y otros más.

Muy lejos estamos de llegar a una elección con la tranquilidad que merece la ciudadanía nacional. Han ejecutado a diversos candidatos y muchos más han decidido no participar por la amenaza permanente a su propiedad y a sus vidas.

La Semana Santa nos debe ayudar a reflexionar nuestro voto.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ