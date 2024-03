Un largo camino

Durante este año, se realizarán cerca de 100 elecciones en todo el mundo, algunos países elegirán a un nuevo mandatario y otros, como en el caso de la Unión Europea, acudirán a la renovación del Parlamento. Los comicios que más llaman la atención, es sin duda alguna la elección presidencial en Estados Unidos.

Aunque todavía están en las elecciones primarias para elegir a los candidatos por parte de sus partidos, el presidente Biden lleva el liderazgo para contender para un segundo periodo por parte del Partido Demócrata. Del lado de los Republicanos, quien está tomando la delantera es el expresidente Trump.

Un tema en el que los candidatos presidenciales están enfocando sus discursos es en la migración, una problemática a nivel internacional en la actualidad, causando una crisis humanitaria en la frontera con México. Otro de los asuntos que han puesto sobre la mesa, es el apoyo en los conflictos armados de mayor relevancia en el mundo, la intervención de Rusia a Ucrania y los ataques de Israel a la Franja de Gaza.

Los aspirantes presidenciales han prometido cerrar la frontera con México durante una visita realizada en días recientes a esta zona, en el discurso suena bien y atrae votos, pero ¿realmente frena la migración irregular?

Para responder la pregunta se tendría que ver ejemplos en otras regiones del mundo, dónde se ha visto un incremento en la creación de nuevas rutas para la migración irregular causando la muerte de cientos de personas a causa del cierre de fronteras, además de negar servicios básicos como atención en salud de acuerdo con informes realizados por la organización Médicos Sin Fronteras.

Las decisiones unilaterales concentradas en políticas fronterizas no frenan la migración, solo hacen que se encuentren alternativas, las motivaciones del migrante no están en sí la frontera está cerrada o no, incluso algunos ni les interesa el tema o lo ignoran.

En las campañas electorales estadounidenses, los aspirantes, hacen uso de terceros países para dar a conocer sus propuestas, una muestra es la forma que culpan a México por no detener la migración o por no hacer una transición a la sustentabilidad. Pero no muestran datos que avalen la supuesta responsabilidad de nuestro país en la problemática, tampoco muestran los datos de la comunidad mexicana laborando en ese país ni la cantidad de impuestos que nuestros connacionales pagan en ese territorio, beneficiando y aceitando la economía estadounidense.

¿Pero, estos son los únicos problemas que tiene Estados Unidos?

Se tiene claro que las elecciones tienen un discurso de cerrar fronteras y recrudecer las medidas de petición de asilo, aunque también la nación vecina enfrenta un mayor problema, y es la regulación de armas de fuego y de racismo a la comunidad musulmana y afrodescendiente.

Un año electoral en donde la polarización crece en todos los sectores de la población y tener consensos para la aprobación de políticas públicas o el envío de recursos para Ucrania, será complicado para cualquiera de los dos candidatos estadounidenses.

Serán 8 meses hasta el día de las elecciones en la que veremos y escucharemos propuestas y amenazas hacia nuestro país, culpándonos por los problemas sociales que aquejan a nuestro principal socio comercial y en donde el trabajo de protección consular tendrá que redoblar esfuerzos para proteger a los nuestros y mitigar el discurso de odio.

POR: AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ