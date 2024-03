La encuesta de Reforma

Continuando con la saga del entendimiento de la elección del 2024, en esta semana apareció una encuesta en el Periódico Reforma que puso a temblar a todo mundo con una muestra evidentemente sesgada que solo atendió al 27% del universo esperado. El Encuestador, llegó a la conclusión de que Andrés Manuel López Obrador subió al 73% de aprobación y que Claudia Sheinbaum tiene el 65% de los votos (???).

Es decir, que pese al los desastrosos resultados del gobierno de López Obrador, a la corrupción rampante que caracteriza a su familia, a la ausencia de resultados en las principales inversiones públicas realizadas, y al castigo al que ha venido sometiendo a entre 60 y 70 millones de ciudadanos, su nivel de aprobación se sigue incrementando. Esto es verdaderamente esquizofrénico. Ya que entre más nos golpea Andrés Manuel más lo queremos. Quiere decir, que los mexicanos padecemos el síndrome de Estocolmo.

Llama particularmente la atención que la encuesta publicada el martes 19 de marzo. Primero, sea una muestra realizada con mil adultos. Sí, leyó usted bien, mil adultos (que los debieron encuestar sin ningún problema entre los trabajadores de Palacio Nacional); con 47% de Tasa de rechazo, donde el 45% no esta enterado de cuando se llevara a cabo la elección, y a partir de esto el 65% de los encuestados cree que Claudia Sheinbaum ganará; el 61% que superará la votación de AMLO en el 2018; que el 48% dice que ya está definida la elección y que tan solo el 34% aún le ve posibilidades a Xóchitl Gálvez.

Por si fuera poco, el Encuestador insultando nuestra inteligencia, además nos dice que Claudia Sheinbaum (quien no es otra cosa que la replica fiel de AMLO) ya esta llegando a los 40 millones de votos. Imagínense, casi 10 millones más de los que obtuvo AMLO. Absolutamente inexplicable.

Porque como dice Max Káiser, en la hipótesis de el Encuestador del Reforma, la 4T no ha perdido uno solo de los 30’113,483 votos que obtuvo López Obrador en 2018, que todos los nuevos electores se los ha llevado en automático Claudia Sheinbaum para llegar a estos números, y además, ha ‘encantado’ a algunos de los electores que han sido sacrificados y agraviados por las arbitrarias y fallidas políticas de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno no necesita ser un experto en estadística para darse cuenta que esa encuesta no es nada confiable. Porque es evidente que el modelo predictivo de las encuestas, o que las encuestas utilizadas como instrumento de evaluación política y de predicción están totalmente rebasadas por la realidad. Porque si en la encuesta del Reforma el 47% de los potenciales entrevistados se negaron a contestar y el 36% dijo no tener tomada una posición. Por que el Encuestador con tan solo una parte marginal de la muestra saca esa conclusión. Por ello, algunos interpretan este resultado como que el Periódico Reforma se vendió.

En mi columna “La tragedia de las encuestas”, publicada el 31 de mayo de 2020. Me referí a como partidos políticos, políticos, casas demoscópicas y medios de comunicación fueron creando y modelando un sistema acorde a sus necesidades. Ya que desde hace 25 años las encuestas han intentado convertirse en una parte fundamental del juego político, y por ende de los beneficios que se encuentran en juego al obtener el poder. Es decir, La percepción que no es percepción real, sino opinión simulada en percepción que pretende afectar o incidir en la verdadera percepción ciudadana.

Lo cierto, es que a pesar de lo insostenible de la Encuesta publicada esta semana de todos modos el dato sirvió para que Andrés Manuel López Obrador en su Mañanera, después de todos los ataques y descalificaciones constantes que hace al medio de comunicación al que reiteradamente llama “pasquín”, ahora se ufanara con una enorme incongruencia, del nivel de aprobación arrojado por su encuesta. Seguramente porque el “resultado” le conviene.

Pero mas allá de este anecdotario, es importante analizar la crisis que están presentando las encuestas. El ejemplo es la reciente elección en Portugal. Donde de acuerdo a la mayoría de los sondeos desde el inicio de las campaña, todas las encuestas daban amplia ventaja a la coalición de centroderecha encabezada por el líder del Partido Socialdemócrata Luis Montenegro. El segundo lugar al Partido Socialista con Pedro Nuno Santos. En tercer lugar, con una diferencia de 30 puntos todavía una semana antes de la elección según las mismas encuestas la extrema derecha de André Ventura.

El día de la elección el partido de ultraderecha Chega, no solo no perdió por 30 puntos, sino dió una vuelta de 40 puntos en la elección, cuadruplicando los escaños frente a los que obtuvo en 2022. El hecho de que la mayoría de las encuestas hayan estado drásticamente equivocadas, nos lleva es a cuestionar si bajo las condiciones actuales realmente siguen siendo un instrumento (termómetro) útil y con validez, o solamente se han reducido a un mecanismo más de propaganda, porque ya no se encuentra la diferencia entre una encuesta y un spot publicitario.

Por esta razón el resultado de la elección en México esta en el aire, y yo insisto en la necesidad de revisar la condición y circunstancia de cada uno de los ciudadanos, para entender y explicarnos lo que es su comportamiento potencial en el 2024.

Al entender la circunstancia de cada uno de los ciudadanos, las candidatas y los candidatos deberán actuar en consecuencia en los siguientes 70 días de campaña. Deberán hacer el esfuerzo por acercarse a los ciudadanos para entender su circunstancia personal, para aspirar a representarlos.

Como se los he venido comentando en mis anteriores columnas, ahí esta la clave. No en la propaganda de la Mañanera, tampoco en el discurso de Claudia Sheinbaum, ni en la replica de todos los candidatos de Morena, que como un coro están recitando que ya ganaron y que lo que procede es el Segundo Piso de la 4T. Sin importar las consecuencias que esto significa para la inmensa mayoría de la población, porque lo que estan ofreciendo con este discurso es más de lo mismo elevado al cuadrado durante los próximos seis años.

Del lado de la coalición Fuerza y Corazón por México, las candidatas y los candidatos tienen que hacer un enorme esfuerzo para buscar a 60 o 70 millones de ciudadanos agraviados y establecer una vinculación con ellos. Representarlos y construir con ellos el proyecto alternativo que esperan. Hoy los partidos y los candidatos de la Coalición ante el hartazgo de la sociedad tienen muy altas posibilidades de ganar la elección.

Siempre y cuando estén dispuestos a escuchar, se dejen conducir por expertos, se preparen, y vayan articulados en concurrencia, cuenten con estrategia, planeación, información, metodología y procesos de comunicación, sin esperar a que suceda un milagro y que la ciudadanía sea la que reaccione sin conducción votando por un cambio sin alternativa, y motivarlos en tres instancias:

Primero: Por mantener una sociedad participativa en libertad, democrática y con justicia. Esto es lo que ofrece Xóchitl Galvez, aunque todavía no nos quede muy claro.

Segundo: La recuperación de todos los programas, servicios y oportunidades que han perdido entre 60 y 70 millones de ciudadanos agraviados.

Tercero: La capacidad de los candidatos para construir junto con la sociedad la cartera de proyectos del futuro para el periodo 2024-2030.

En la experiencia que tengo como Consultora Política, la mayoría de los candidatos actualmente no están preparados para entender esto. Porque desafortunadamente los partidos políticos solamente les han dado su registro en los procesos federales y locales sin ningún tipo de información, formación, metodología, y procesos de comunicación. Por lo tanto, quedan expuestos e inermes en la construcción de su estrategia, programa y comunicación exclusivamente a los escenarios desplegados por los encuestadores.

Pero si los candidatos y las candidatas están dispuestos y en condiciones de hacer esta tarea, encontraremos un resultado congruente no solo en las campañas políticas, sino también en la gobernanza que la sociedad mexicana esta demandando.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ