Nuevo choque con EU: la expropiación a Vulcan

LA MAÑANA DEL viernes 19 de mayo de 2023 decenas de marinos armados ingresaron al patio de maniobras y talleres de Ferrosur en Coatzacoalcos, propiedad de Ferromex del magnate Germán Larrea.

Germán Larrea. Arte: Luisa Franco

Por decreto presidencial, se aseguraban por utilidad pública tres líneas ferroviarias en el estado de Veracruz concesionadas a un privado, para ejecutar el megaproyecto del Tren Interoceánico.

Más recientemente, apenas el 15 de marzo pasado, 120 elementos de la Guardia Nacional tomaron las instalaciones del campo de golf de Huatulco, concesionado al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Andrés Manuel López Obrador y J. Thomas Hill Arte: Luisa Franco

De nueva cuenta, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador se publicó otro decreto para declarar, ahora, Área Natural Protegida las 110 hectáreas de esa zona de Tangolunda.

En ambos casos, el de Larrea, el segundo hombre más rico de México según Forbes, y el de Salinas, el tercero más acaudalado de acuerdo con la misma publicación, se llegó a ese extremo por diferencias.

Ahora solo es cuestión de días para que el inquilino de Palacio Nacional consume su tercera “expropiación”, aunque en este caso el damnificado no será un mexicano, lo que elevará la apuesta de AMLO.

Se trata de Vulcan Materials, la empresa de Estados Unidos que desde 1986 es dueña de 2 mil hectáreas en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde explota un banco de piedra caliza por el que paga derechos.

El gobierno de la 4T tan ya tiene listo el decreto expropiatorio que la nueva Área Natural Protegida ya hasta nombre tiene: se llamará Leona Vicario, en honor a la periodista y esposa de Andrés Quintana Roo.

En el momento que se consuma la entrada de efectivos de la Secretaría de la Marina, que comanda José Rafael Ojeda Durán, Vulcan Materials echará a andar un segundo arbitraje, ahora bajo el T-MEC.

Ricardo Salinas Pliego. Arte: Luisa Franco

Pero ése será solo un primer revire, pues la compañía que preside J. Thomas Hill desplegará todo su poder de cabildeo en el Capitolio y la Casa Blanca para irse contra el gobierno de López Obrador.

En las rondas de conversación de los primeros meses de 2022, cuando inició el conflicto, Vulcan ofreció como parte del acuerdo para concluir el conflicto con el gobierno, abrir sus instalaciones portuarias.

El objetivo era para mover materiales que serían utilizados para la construcción del Tren Maya, pero López Obrador rechazó cualquier acuerdo que permitiera a Vulcan seguir operando en México.

El tabasqueño designó al embajador Esteban Moctezuma como interlocutor, quien dio su mejor esfuerzo, pero ante la cerrazón de su jefe se retiró porque nunca hubo voluntad de encontrar una salida negociada.

Otro que de plano ni se metió, porque ya sabía que Vulcan se toparía con pared, fue el ex canciller Marcelo Ebrard, cuyo relevo, Alicia Bárcena, sí lanzaron al ruedo, pero sin éxito, tanto que ni habla del asunto.

Zoé Robledo. Arte: Luisa Franco

EL IMSS YA se quedó con claves en cero. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay abasto de medicamentos por lo que, de un momento a otro, el organismo tendrá que salir a comprar medicinas e insumos de emergencia. Y es que con la orden que dio Andrés Manuel López Obrador, de designar exclusivamente a Birmex para realizar las adquisiciones, la empresa estatal a cargo del general Pedro Lohmann Iturburu no está sacando a tiempo la compra consolidada y Zoé Robledo se quedó con las manos atadas porque no pudo ser él comprador. Lo que va pasar en las próximas horas es que se activarán los Comités de Abasto en todas las delegaciones del Seguro Social para reabastecerse. Se habla de cuando menos adquirir unas 200 claves, entre patentes y genéricos, de alto consumo por un valor de 4 mil 500 millones de pesos. Vaya festín que se van a dar los distribuidores y laboratorios con esas compras regionales, porque ya le habíamos dicho que se compra muy por arriba del precio de mercado. Justo lo que busca evitar el Presidente: desabasto y pagar caro.

Jerónimo Gerard. Arte: Luisa Franco

PUES NADA, QUE la carrera en pos de la Fibra Terrafina, que dirige Alberto Chretin, se está poniendo interesante. Primero, lanzó una oferta de compra hostil Prologis, que comanda Héctor Ibarzabal. Después Fibra UNO, que capitanea Gonzalo Robina, le propuso una fusión para combinar activos industriales. Ahora podemos mencionarle a otros dos jugadores que igualmente están analizando hacer un ofrecimiento: Fibra Monterrey y MRP Properties. La primera, de Jorge Ávalos, acaba de realizar ayer una exitosa emisión de papel con los que levantó 467.9 millones de dólares. Y la segunda, de Jerónimo Gerard, acaba de traerse a Ernesto Rodríguez, el ex vicepresidente de Capital Markets de CBRE como líder para desarrollar toda la parte industrial. MRP va aliado con el poderoso fondo Blackstone para tratar de quedarse con Terrafina, que puede llegar a costar mil 500 millones de dólares.

LA SITUACIÓN EN el puerto de Manzanillo, el más importante del país, sigue sin resolverse. La disputa entre trabajadores y funcionarios de la Asipona que lleva el almirante Mario Gasque Peña, se centra en los bloqueos de las operaciones de las embarcaciones y el favoritismo que funcionarios como Marcos Paul Mendoza, gerente de operaciones y a Domingo Sánchez Salinas, asesor de la dirección general, le han dado a la compañía Hazesa para el manejo de las mercancías. Lo cierto es que cada día que pasa, este bloqueo afecta la llegada de mercancías, particularmente las que llegan desde Asia.

YA NO ES novedad que en la CFE el clan liderado por el subdirector de Contratación y Servicios, Miguel Alejandro López, siga haciendo de las suyas con el proceso de Solución de la Congestión de Enlaces de Transmisión, identificada con el folio número CFE-0003-CACOA-0009-2023. Y es que, por tercera vez, los pupilos de Manuel Bartlett retrasaron el fallo de dicho concurso mediante oficio, ahora para este viernes 22 de marzo. No se sorprenda de que resulte ganador Electro Servicios HR, de Osvaldo Ramírez Maciel, para quien llevan preparando esto desde enero.

Alejandro Calderón Alipi. Arte: Luisa Franco

EL CONTRATO PARA la sustitución del Hospital General de Chetumal y su ampliación de 90 a 120 camas se asignó al consorcio integrado por Constructora Garza Ponce, Lerma Edificaciones y Edificaciones Tres Ríos, por un monto de 803 millones 812 mil pesos. Se encargarán de desarrollar la infraestructura que, a partir del 21 de febrero de 2025, deberá estar disponible para ser administrada por el IMSS-Bienestar, de Alejandro Calderón Alipi, para cubrir la demanda de servicios de salud de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

MAAZ