El lucrativo negocio de las patentes

EN DISTRIBUIDOR DE medicina de patente para vender en el gobierno y colocar el producto en los puntos que lo solicite, recibe de parte de las empresas farmacéuticas, mayormente transnacionales, un premio muy alto.

Estamos hablando, en el menor de los casos, 8% del valor de cada pieza, y en promedio, hasta 15%. Esos distribuidores ahora se parapetaron de “operadores logísticos” para darle la vuelta a la orden del Presidente.

Francisco Pérez Fayad Arte: Paola Castro Félix

Estamos hablando de los Fármacos Especializados de Francisco Pérez Fayad, los PISA, de Santiago Álvarez, y los Maypo, de Carlos y Gustavo Arenas, principalmente, relevados ahora ya por otros.

Pero esos “otros”, afines ahora a los beneficiarios de la 4T, también siguen ejerciendo las mismas prácticas de los distribuidores, recibiendo las asignaciones de las ofertas que presentaron esos mismos laboratorios.

Carlos Arenas Arte: Paola Castro Félix

Se hacen responsables de la entrega, cobranza, de mover la demanda de una clave a otra con mayor precio y margen y hasta coordinarse con los de genéricos para mantener los precios altos.

Sin embargo, el más importante de esos trabajos de los neo distribuidores es el llamado “acceso”, es decir, las funciones relacionadas con la inclusión del medicamento en el Compendio de Claves.

Ese Compendio tiene su carretera de cuota, la generación de demanda con funcionarios y líderes prescriptores y la obtención de presupuesto en las dependencias gubernamentales.

También como aspecto relevante, hacer espacio con las claves existentes mediante el desplazamiento de la demanda de una clave original más económica, hacia otra más onerosa que tenga patente.

Tras la caída de Fármacos y PISA, el mercado se lo reparten ahora la misma Maypo recargada, que dirige Jack Rodríguez, junto con Ralca, de Jorge Ramírez de Aguilar y Alternavida de Javier Salazar.

La puesta en operación de Birmex como operador logístico para todas las unidades médicas del sector salud, se les presenta como una amenaza a esos operadores y a los directivos de los laboratorios.

Birmex, que dirige Pedro Lohmann Iturburu, cobra entre 7 y 9 pesos por pieza desplazada, contra un costo mínimo de cien pesos, pero que puede ir a docenas de miles de pesos según el valor de la clave, de aquellos distribuidores/operadores logísticos.

Pedro Lohmann Iturburu Arte: Paola Castro Félix

Por ejemplo, considerando un precio promedio superior a los 8 mil pesos del medicamento, estos intermediarios se llevan más de mil 200 pesos por cada pieza entregada.

El gobierno acaba de asignar 114 claves de patentes por un monto de 7 mil millones de pesos; estamos hablando de una primera vuelta en que, además de aquellas, figuran otras tres que empiezan a desinflarse.

Apunte a Disur, Vanquish y CIMSA, distribuidores que en el medio vinculan a Amílcar Olán, el empresario tabasqueño que también hizo negocios en la refinería de Dos Bocas y en el Tren Maya.

Elon Musk Arte:Paola Castro Félix

HACE YA MÁS de un año que Tesla y Elon Musk anunciaron la edificación de una gigafábrica en Santa Catarina, Nuevo León. La realidad es que ya no será una megaplanta de más de 5 mil millones de dólares sino un instalación en la que se ensamblarán las partes que provendrán de la, esa sí, gigafábrica de Austin, Texas. Sin embargo las malas noticias se le siguen acumulando al gobernador Samuel García. Tesla es una más, porque la compañía no tiene claro cuándo arrancará la construcción de su factoría en México, con todo y que el controvertido político de Movimiento Ciudadano ofreció a Musk incentivos por alrededor de 2 mil 500 millones de pesos para construir los boulevares de acceso, una espuela de ferrocarril y energía. A pesar de todo, no hay claridad de los pasos de la automotriz.

Carlos Tavares Arte: Paola Castro Félix

HACE UN PAR de semanas, Stellantis, que preside Carlos Tavares, anunció una mega inversión para América del Sur por un total de 6 mil millones de dólares entre 2025 y 2030. El eje será Brasil, que se convierte en el país que capta la mayor cantidad de capitales para modelos que incorporarán el desarrollo de nuevas tecnologías. Más de 40 nuevos productos lanzará la armadora en ese periodo. Traemos a colación el tema porque eso debió llegar a México. El 21 de julio de 2022 el mismo Tavares y otros altos directivos de Stellantis se reunieron en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador y los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Economía, Tatiana Clouthier, para definir la ruta de esos mismos nuevos proyectos de electromovilidad en nuestro país.

Carlos Peralta Arte: Paola Castro Félix

EN LOS PRIMEROS días del mes de marzo, la firma de origen chino, Wasion Group, ganó el contrato para suministrar a la CFE medidores eléctricos en hasta siete regiones del país, por un monto total de 695 millones 38 mil pesos, vía el procedimiento licitatorio CFE-0100-ADSAN-0001-2024, en el que por cierto fue la única participante. La compañía, que lleva aquí Lenin Velásquez llegó al país en 2021, con una planta de producción en Silao, Guanajuato, y desde entonces se ha hecho de jugosos contratos con la empresa eléctrica que dirige Manuel Bartlett, en detrimento de la otrora preferida IUSA, de Carlos Peralta, que se mantuvo como la principal suministradora de los aparatos de medición eléctrica entre los años 2009 y 2018.

Raúl Romero Arte: Paola Castro Félix

EL SEGUNDO TRIBUNAL Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito concedió la suspensión provisional a Altán Redes, que dirige Carlos Lerma, para que continúe con su convenio concursal y por ende se permitan realizar pagos convenidos con acreedores que no se hayan opuesto a la propuesta de convenio o que no hayan cuestionado la autenticidad de la expresión de su consentimiento, ya que respecto de Nokia, que dirige Raúl Romero, se previó su reserva. Estamos hablando de alrededor de 40 millones de dólares que el operador de la red compartida presidido por Anthony McCarthy está acopiando.

Luis Verduzco Arte: Paola Castro Félix

EL CONSEJO DIRECTIVO de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos ratificó a Luis Verduzco como presidente y a Juan de Villafranca como su presidente ejecutivo. Y como son tiempos de mujeres, los laboratorios socios anunciaron la creación de un nuevo grupo de trabajo llamado “Mujer Farma”, que encabeza Bárbara García, de Laboratorios Shoen, que atenderá una agenda que busca posicionar el rol de la mujer tanto como integrantes de la industria como responsables del cuidado de la salud en el hogar. También buscarán aportar experiencia y conocimientos para que la compra consolidada sea ágil, tenga una mejor planeación y se evite el desabasto en el primer año del siguiente gobierno.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

MAAZ