Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden

Mario Delgado invita a no generalizar la idea de que en México hay violencia; López Obrador señala que no hay cosas graves en materia de inseguridad que lamentar. ¡Que se lo digan a los familiares de los más de 180,000 asesinados y los más de 150,000 desaparecidos (antes de que fueran borrados) que se acumulan en el sexenio!

Y también a los familiares de los militares que han sido asesinados y heridos, como los de la emboscada de hace dos días en Tepalcatepec, Michoacán, con resultado de tres militares muertos y cuatro heridos. En el sexenio de los ‘abrazos, no balazos’, al menos 150 militares han sido asesinados a manos del crimen organizado, cifra a la que hay que sumarle 2,273 policías.

Que se lo digan a los familiares de los políticos —aspirantes o precandidatos— que han sido ultimados en este proceso electoral. De septiembre 7 de 2023 al 29 de febrero de 2024, 18 personas fueron asesinados porque querían servir a la patria desde un puesto de elección popular.

Por eso me sorprende (no creo ser la única) que, con estas pérdidas humanas, la candidata del oficialismo asegure que, por cuanto a política de seguridad, no habrá variación. La estrategia, basada en ‘cero impunidad’, es y seguirá siendo un: “no habrá mano dura o guerra”.

Tal vez no haya mano dura y continúen los abrazos, pero la guerra ya existe y se vive en diversas partes del país. La ley y el orden son los que define e impone el crimen organizado.

Lo anterior al grado que, conforme el Índice Global de Crimen Organizado 2023, México ocupa el deshonroso primer lugar en criminalidad a nivel mundial.

Hemos sido testigos del poder de fuego y destrucción que tienen los diversos carteles. Los vehículos de combate del CJNG o el armamento del Cártel de Sinaloa dan una idea muy clara de que sí hay inseguridad y del reto formidable para contener la violencia cotidiana en nuestro nuestro país.

Por ejemplo, el sector del autotransporte pierde 70 mil millones de pesos al año exclusivamente producto del robo y la quema de unidades con violencia. Esto es, 5,800 millones de pesos al mes o 192 millones de pesos diarios. Otro caso ilustrativo: la violencia llega a tal nivel que el “derecho de piso” ha cobrado víctimas mortales tan solo por vender pollo, como ha estado sucediendo en el Estado de México y en Guerrero.

Mientras el régimen minimiza la violencia, Xóchitl la prioriza. Empezó su campaña en Zacatecas (uno de los estados que registra mayores índices de violencia) y pidió un minuto de silencio para honrar a todos los muertos. Resaltó cinco propuestas en materia de seguridad:

(1) El Ejército y la Marina dejarán de encargarse de tareas de índole civil.

(2) Se duplicará el número de efectivos de la Guardia Nacional, la cual tendrá un mando civil.

(3) Se fortalecerá a los gobiernos estatales en materia de seguridad.

(4) Se apoyará a las policías municipales.

(5) Se tendrán salarios y prestaciones dignas para todas las policías estatales y municipales.

Las propuestas en materia de seguridad de las candidatas son muy diferentes, pero ambas les podrán decir a los cuerpos de seguridad del país: “sonrían y saluden, muchachos”.

Una porque es tiempo de que regresen a desempeñar sus funciones y a recobrar algo de la dignidad que les han arrebatado; la otra porque significará que será lo único a hacer ante un crimen que se empodera con tanto abrazo.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ