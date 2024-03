2024: el reinado de los autos híbridos

Algo pasó. La magia parece haberse esfumado, o el idilio terminó… por lo menos momentáneamente. La euforia por los autos puramente eléctricos parece haber llegado a una pausa en varias partes del mundo, lo que extendería notoriamente la vida de los vehículos a combustión y lanzaría a la cumbre al nuevo rey: el vehículo híbrido. Esta parece ser la realidad que la industria automotriz ya reconoce este año.

Hay personas que compraron un Tesla en Estados Unidos y, hartos de la complejidad para cargarlos y confiar en su autonomía, avientan la llave, devuelven el vehículo y compran un híbrido, decepcionadas de aquel, me comenta el director general de una empresa del sector en México. Los híbridos salieron ganones.

Todo mundo está registrando este fenómeno. Ayer, The Wall Street Journal reportó que los autos híbridos, antes considerados de nicho, “son ahora los más populares en las agencias”. En México se vendieron casi 74 mil unidades de toda la categoría en 2023, incluidos eléctricos e híbridos, pero alrededor de 80 por ciento de todos ellos fueron en realidad híbridos.

La semana pasada CNN publicó una nota en la que obtuvo un memorándum interno de Toyota (creadora del popular híbrido Prius), en la que se revela el cabildeo global de la empresa japonesa para que los reguladores de varios países favorezcan la permanencia de los autos híbridos durante varias décadas, incluso para defenderse de una posible priorización de los autos puramente eléctricos, que se pensaba reinarían de ahora en adelante.

Lo cierto es que el consumidor está muy desilusionado con los autos puramente eléctricos. En Estados Unidos los últimos meses se ha visto una acumulación de estos autos en los patios de inventarios, y las algunas compañías automotrices han anunciado que se posponen sus planes para reconvertir sus fábricas hacia esos autos. Incluso en Europa se estima que habrá un declive de autos eléctricos este año (Europe’s Biggest Car Market to See First EV Slump Since 2016, Bloomberg, 30.01.2024). Y tan solo en Alemania se estima una caída de 14 por ciento en ventas este año…

STELLANTIS

La automotriz Stellantis, que encabeza Carlos Quezada, buscará “incrementar significativamente el monto de compra de insumos en México, para abastecer los procesos de manufactura en Norteamérica y a nivel global”. Para ello firmó un convenio con secretarios de desarrollo económico de los gobiernos estatales.

TEXAS - MEXICO

EL 23 y 24 de abril en Dallas, Texas, se verificará la cumbre Texas-Mexico Business Forum 2024, que abordará temas como seguridad energética bilateral, nearshoring, sustentabilidad, deportes, y otras áreas en las que ese estado mantiene fuerte conexión con nuestro país. El organizador es Fernando Sepúlveda, de la Asociación de Empresarios Mexicanos USA.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL