La respuesta es simple, se llama futbol…

No se requería hacer un sesudo análisis para entender que lo que estaba pasando en la Liga MX era una especie de “anti-natura”. Los hechos nos han comprobado que en el deporte no existen las varitas mágicas y, ni en Cruz Azul ni en Pachuca tienen uno de esos instrumentos.

Las buenas rachas generan ambientes positivos, pero una cosa es ser positivo y otra cosa es ser realista, casi-casi, inconscientes. Y en ninguno de los dos equipos estaban viendo esa situación, hasta que llegó el tradicional “baño de realidad”. Más severo eso sí el de la Máquina, que el de los Tuzos.

Por si a alguien no le había quedado claro, el América no tiene un solo equipo como se vio el pasado fin de semana, tiene dos y una superioridad manifiesta a estas alturas de la temporada, que, ojalá se pueda mantener para el momento de la verdad, que llegará dentro de un mes y medio, la primera semana de mayo.

Lo sucedido tanto a la Máquina como al Pachuca, tampoco significa que estén en crisis, simplemente que llegó la hora de entender cuáles son las limitaciones de sus respectivos planteles y ponerse a trabajar con la idea de llegar a tono al final de la temporada.

Ni una, ni dos, ni seis golondrinas hacen verano y Anselmi tiene que entender que lo que le funcionó con América y con Guadalajara, ya no va a operar ante los rivales que le vienen, particularmente con Necaxa, Monterrey y Toluca, es más ni con Pumas, pues se trata de cuatro de las ofensivas más poderosas de la liga.

Caso adicional es el de Chivas, que ha entrado en una pendiente peligrosa con sólo una victoria, y tres derrotas dentro de sus últimos cinco partidos, en los que se ha llevado ocho goles y ha anotado uno. Lo que no era un problema a la ofensiva, parece que ahora si se ha recrudecido.

Y encima ya se manifestó, la necedad ha hecho acto de presencia en medio de la desesperación del técnico Fernando Gago, quien se ha atrevido a poner de inicio a Javier Hernández, como si no se diera cuenta que el “chicharito” no está para eso, aún, aunque pensándolo bien, tal vez no vaya a estar para eso tampoco en lo que resta del torneo.

Tampoco se puede decir que hay crisis. Porque si siguiéramos los “sesudos” apuntes de algunos colegas que decían eso cuando el América empató un partido y perdió otro, entonces tendríamos que decir que lo de Chivas, es un cataclismo.

Ni una cosa ni otra. Ni la otra tampoco. Ni Cruz Azul o Pachuca dejarán de calificar a la liguilla, ni el América se va a robar el torneo o Chivas y Tigres están como para irse, si existiera la posibilidad, a la Liga de Expansión.

La respuesta es simple, se llama futbol, aunque la ambición de tener “likes” y “reposts” se haya convertido en una manía que traiciona a las otrora serenas mentes periodísticas que se niegan a hacer un simple y breve análisis de quién, cuándo y cómo, en vez de incendiar la Liga con comentarios sin bases analíticas, porque ya de estadísticas, mejor ni hablamos…

POR EDGAR VALERO BERROSPE

COLABORADOR

EEZ