Dos, tres lanzadores

Estamos en la antesala de una nueva temporada de las Grandes Ligas y su majestad, sin duda, sigue siendo el pitcheo.

Ahora con una revisión al codo de lanzar para el extraordinario Gerrit Cole, nos damos cuenta como incluso la especulación da para pensar en planeación del calendario y hasta altos valores… económicos.

El diestro de los Yankees, a sus 33 años de edad, le había dado un rendimiento notable al equipo desde el año 2020 en el cual inició un jugoso contrato por nueve años y agradables 324 millones de dólares.

Ahora, todas las veladoras del Bronx estarán prendidas para que este abridor -por mucho uno de los más temibles cuando está en rendimiento- no caiga en una operación “Tommy John” para ese codo de lanzar, aunque al momento de terminar estas letras eso no se ve tan probable.

Lo que sí es visible es como en cuanto se dieron las noticias de su revisión de inmediato se destapó la serie de ideas o especulaciones sobre si Blake Snell está disponible o si el caso de Trevor Bauer está como para darle una revisada.

Snell viene de un temporadón (14-9, 2.25 PCLA) con unos Padres de San Diego quienes fueron un sonoro fracaso en el calendario, aunque para él fue una emulación de ese 2018 donde dejó tremendo 21-5 de marca y un micro 1.89 en las limpias admitidas.

El zurdo Snell viene a ser otro caso de esos agentes libres quienes se acerca la temporada y nomás no cae el contratazo, aun cuando su agente es el súper conocido Scott Boras, así la lesión del excelente Cole puede ser un pase para otras perspectivas, ya nunca sabe uno.

Los Yankees tienen también la preocupación de Aaron Judge con algo como “cansancio de medio calendario primaveral” (¿eh?) y lo sientan hasta el día de mañana, si no le da un poco de más calor al gigantón.

Así observamos como las preocupaciones las sumas a la especulación y se da un cóctel nada agradable para saciar la sed de noticias, claro, nada tan horrible como lo que le sucede a los Medias Rojas de Boston y sus contrataciones de peloteros (ya) lesionados; tema para otra entrega en dado caso.

El otro serpentinero mencionado es el polémico y poco afortunado -en sus declaraciones “hot dog”- Trevor Bauer, quien se las ingenió con una escuadra del lejano oriente para lanzarle a unos prospectos de los Dodgers y mencionar que “sigue siendo uno de los mejores” (Japón no es claro referente) y su bla bla bla de casi siempre, insistiendo en cómo eso no le ayuda en su intento para regresar a un medio el cual claramente le están poniendo trabas no solo por las situaciones legales previas, sino por sus quizá poco táctiles (literal con el tema de la brea) críticas y observaciones innecesariamente expuestas.

Bauer podrá decir que lo excluyen, podrá ir a la Corte, podrá incluso ir a “La Llorería” (Bar) con Colin Kaepernick y ni así, ni con salario mínimo le darán entrada… precisamente por sus palabras.

Amigos yankeefans se vale orar por Cole, pues sí, hay de pitchers a pitchers y ojalá Blake Snell tenga súper contrato, ¡par de caballones!

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

EEZ