La continuidad de AMLO

Andrés Manuel López Obrador esta ensoberbecido. Estamos a poco más de dos meses y medio del día de la elección y se siente muy confiado. Pues como no estarlo si según él en las encuestas trae un 60% de aprobación, reparte 21 millones de subsidios, puso a los candidatos que quiso, trae de aliado al crimen organizado a quienes ha hecho concesiones de abrazos no balazos, y está seguro de que su diseño esta funcionando, que va a ganar y que su 4T se va a mantener como movimiento triunfador en México por seis años más. Nada mas alejado de la realidad.

Esta convencido de que el electorado va a acudir a las urnas a votar por la continuidad, como si trajera el apoyo de toda la sociedad, lo cual tampoco es verdad.

Porque la sociedad en un 90 o 95% de los casos vota por el cambio, no por la continuidad. En las elecciones según los análisis, la gente por muy mala que sea la oferta contraria vota por un cambio, máxime si hay sectores de la población que fueron marginados de la acción de gobierno, y es precisamente en las elecciones donde encuentran la oportunidad de expresarse.

El gran error del Presidente López Obrador ha sido pensar que su adversario es la oligarquía personificada en Claudio X. González, cuando en realidad sus verdaderos adversarios son entre 60 y 70 millones de mexicanas y mexicanos agraviados para quienes el dueño de Morena con desprecio, indiferencia y sin la menor consideración, evaluación y análisis de factibilidad les arrebató el Seguro Popular, Medicamentos, Estancias Infantiles, Escuelas de Tiempo Completo, Apoyos para el Campo, Programas de Financiamiento y Fortalecimiento al Emprendimiento Económico, por mencionar algunos.

En cambio, destinó recursos de sobra, sin transparencia ni rendición de cuentas para sus obras insignias como las Refinerías que no refinan un solo litro de gasolina, las Plantas de Electricidad que solo han beneficiado a los “machuchones” (en palabras del mismo AMLO) de Iberdrola, Aeropuertos que no funcionan y que representan y gasto millonario, una línea Aérea que no transporta pasajeros, una Bodega de Medicamentos sin medicamentos, sin mencionar el costo que ha representado para los ciudadanos el capricho absurdo e ideológico de cancelar el Aeropuerto de Texcoco e inundar los terrenos donde se estaba construyendo.

Andrés Manuel López Obrador en su soberbia, no se ha puesto a pensar si esos 60 o 70 millones de electores estarán dispuestos a seis años más de propaganda mañanera para disfrazar sus fracasos, de traiciones, de corrupción desbordada y cínica con la que se ha conducido su gobierno, a más abrazos, más balazos, más asesinatos, más desapariciones, a condenar a sus hijas e hijos a una educación ideológica que cancela a las nuevas generaciones toda posibilidad de progreso y desarrollo, y a la destrucción cotidiana del Estado Mexicano y sus Instituciones.

López Obrador está pasando por alto que los ciudadanos no olvidan, si no lo cree que le pregunte a Enrique Peña Nieto, y que ante su indiferencia, la de Morena y su 4T que no se atreven a moverle ni una coma, han dado la pelea en las redes sociales, y en las calles también.

Sin embargo, permítanme hacer algunas reflexiones de fondo del porque Andrés López Obrador está equivocado, y no va a ganar.

Primera. Contra lo que él piensa, su nivel de aprobación no es de ninguna manera endosable a su candidata Claudia Sheinbaum. Son dos personalidades totalmente diferentes (no tengo que profundizar en eso), y tampoco hay forma de lograr una conversión entre el nivel de aprobación de Andrés Manuel y los votos para Sheinbaum. Ella no es Andrés, y no existe contra lo que él piensa, ninguna teoría politica que compruebe que se pueden convertir en votos su porcentaje de aprobación, mucho menos que los votos de él se contabilicen como votos para ella.

Segunda. Sus 21 millones de subsidios tampoco son convertibles en votos. Esos 21 millones de apoyos no es verdad que llegan a 21 millones de hogares que según sus cuentas equivalen al 60% de los hogares del país. En el mejor de los casos están llegando a 7 millones de hogares donde llegan 2, 3, 4 y hasta más subsidios en un mismo hogar; Adultos Mayores, Programas del Bienestar, Apoyos a Personas con Discapacidad, etc., que se encuentran en el mismo segmento. Si es así. Entonces están llegando a una tercera parte de los hogares estimados por el Presidente de la República, en donde de acuerdo con las estadísticas del INE hay cerca de 3 electores por hogar, lo cual significaría que en el tope de votación, y en el hipotético caso de que todos los que reciben subsidio apoyasen a Claudia Sheinbaum, se estarían topando en los 21 millones.

Tercera. Esos 21 millones de subsidios no se refieren solo a población en condiciones de pobreza extrema, sino que abarcan principalmente segmentos de pobreza baja que tienen expectativas más allá de solo recibir subsidios, para quienes Claudia Sheinbaum y Morena no tienen ningun tipo de oferta de futuro. Para los jóvenes, más allá de subsidios marginales a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no hay nada más; nada para las Mujeres, los Profesionistas de las clases medias y medias bajas, ni para los Microempresarios. Por la sencilla razón de que no tienen nada diseñado, sus causas no van más allá del discurso ideológico de la 4T.

Cuarta. En esta elección, el listado nominal esta integrado por cerca de 100 millones de electores aproximadamente, mitad hombres y mitad mujeres (50 y 50%). Es de esperarse que dada la polarización voten entre un 65 y un 70% de los ciudadanos, lo cual significa entre 65 y 70 millones de votos provenientes de toda la estratificación de la sociedad. Morena, la 4T y Claudia Sheinbaum, hoy no tienen nada que proponer a los estratos sociales de pobreza baja hacia arriba. Porque sus programas son los mismos de Andrés Manuel López Obrador, que responden a su diseño ideológico,no al de un diseño programático de necesidades, causas e intereses reales de la sociedad.

El discurso ideológico de AMLO es totalmente válido, pero en Cuba de Fidel y Raúl Castro, o en Venezuela de Nicolás Maduro, o en Nicaragua con Daniel Ortega. Pero en una sociedad enormemente heterogénea y compleja como lo es la sociedad mexicana, ¡por supuesto que no!

Quinta. Morena y Claudia Sheinbaum están condenados a perder. Siempre y cuando en la Coalición Fuerza y Corazón por México exista el talento para darse cuenta que la sociedad mexicana lo que esta esperando es una propuesta de futuro que los convoque y los integre. Es decir, que los ponga en el centro y en el eje de la política

Sexta. Desafortunadamente el principal apoyo que tiene Andrés Manuel López Obrador para ganar la elección, y lo sabe. Es la miopía de los liderazgos de los partidos políticos que no alcanzan a ver (o no quieren), que AMLO en realidad no tiene los votos, que carece de los conceptos, de los liderazgos y los candidatos para convocar a esos 60 o 70 millones de electores.

Séptima. Si las y los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por México no entienden que traen el triunfo en la mano, pero que tienen que construir la estrategia, el contenido, la comunicación y sobretodo la vinculación con la sociedad para representarla, van a perder. Lo peor es que Andrés Manuel López Obrador les ganará, no porque tenga talento para entender a esos 60 o 70 millones de electores y despilfarre todo el dinero del presupuesto federal sin ningún pudor como lo hace. Les ganará por su propia incapacidad y miopía para entender y ver la oportunidad que tienen frente a ellos en este momento.

Octava. La única posibilidad que tiene Claudia Sheinbaum de ganar, es que Morena actúe como un ejército coordinado personalmente por Andrés Manuel López Obrador, que desde la Mañanera este permanentemente comunicándoles las líneas discursivas, y que logre romper el techo de 21 millones de votos ante la frustración que genere en la sociedad el que no exista una mejor alternativa que la continuidad que él ofrece, y que ésta, sea el único escenario posible que la sociedad vislumbre como factible.

Novena. Si la sociedad mexicana percibe que existe en los liderazgos y en las 20,263 candidaturas de la Coalición Fuerza y Corazón por México las opciones de futuro que esta demandando, la 4T no tiene posibilidad de ganar. De lo contrario, la 4T con una cuarta parte de la lista nominal, puede ganar. Por ello la apuesta de López Obrador esta centrada en que se materialice la incapacidad del Sistema de Partidos. El riesgo para él está en que las candidatas y los candidatos de la oposición se liberen de las ataduras que representan hoy las dirigencias de los partidos políticos.

Andrés Manuel López Obrador los conoce perfectamente, por eso los asusta con “el petate del muerto”, y ya se da por ganador. Se comporta como un tunante jugador de poker, que aunque no trae ni una tercia, blofea como si en su juego de cartas trajera de mano un poker de Ases, y trae a los dirigentes y liderazgos de los partidos políticos, como perico a toallazos.

De esta manera el Presidente de la República dividió a la sociedad, su administración no ha dado resultados de gobierno, vamos, ni siquiera tiene un verdadero partido, es tan solo un movimiento que anduvo recolectando desperdicio de todos lados para llegar a la elección del 2018, y para ésta elección continúa haciéndolo. Construyó una imagen de protección a la delincuencia organizada ya imposible de quitársela, y con su gabinete y familiares la de corrupción. Con esto blofea y pide la continuidad.

Cuando lo único que trae Morena para esta elección, es dinero. Hoy sabemos de las enormes y escandalosas desviaciones de recursos a través de las Tarjetas del Bienestar que nadie revisa, y que se detallan por Jocelyn Hernández Jiménez, una de las fundadoras de Morena y quien también fue subdelegada regional de programas sociales, exhibidas en la columna de Héctor de Mauleón.

La única explicación a la soberbia de Andrés Manuel López Obrador, es que a los de enfrente se les seco el cerebro y los ve a todos muy limitados. Porque en realidad, él no trae nada.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ