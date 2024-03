Justino Compeán sale al rescate en el tema de palcos del Estadio Azteca para el Mundial

Han dado a conocer que los tenedores de palcos y plateas van a tener a un negociador para la Copa del Mundo 2026.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) quiere quedarse con los palcos y plateas para venderlos, al pasar por encima de los dueños de estos lugares.

Los propietarios de estos lugares pueden ir a todos los eventos en el Estadio Azteca, incluidos los partidos de las Copas del Mundo.

Así fue en las Copas del Mundo que se celebraron en 1970 y en 1986, pero ahora la FIFA quiere aprovecharse y quitarles esto que les pertenece para, como siempre, llevarse todo el pastel del torneo.

Ha trascendido que hicieron algunos movimientos para cambiar los títulos de propiedad originales en los que venía una vigencia de 99 años, para poner unos donde ya no representaba tener todos los eventos.

Jurídicamente, lo que pesa es el título original que se vencerá en 2064, según lo estipulado.

Ante este problema han puesto a un hombre muy conocido y reconocido, tanto en el futbol mexicano como en el mundial, para tratar de que les arregle este asuntito, que no es cualquier cosa, y que puede detonar en un escándalo todavía mayor.

Se trata de Justino Compeán, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) más exitoso de la historia de organismo deportivo, y quien sabe perfectamente bien qué es lo que tiene hacer con la gente de la FIFA y los tenedores de palcos y plateas.

Un negociador nato, gente de futbol que tendrá mucho por delante.

Por supuesto que no será una tarea sencilla, porque no está en juego cualquier cosa, pero el personaje que han designado para las negociaciones los puede llevar a buenos términos, con los propietarios de estos lugares ganando algo importante, y no solamente viendo cómo les arrebatan lo que les pertenece.

Al final es una buena noticia para estas personas, debido a que no se puede permitir que el órgano rector del futbol quiera hacer lo que se le pegue la gana con el pretexto de que le ha dado a México una tercera Copa del Mundo que, además, como ya sabemos, es compartida y realmente es el Mundial de Estados Unidos.

Aquello de que el futbol es para todos, y que todos son bienvenidos, por supuesto que ha quedado en el pasado.

La FIFA da los Mundiales para apropiarse por unos meses de los países que son sede, de su gente, sacar todo el provecho que se pueda, y por supuesto que en esta ocasión, la gente en México que tiene palcos y plateas no se han dejado.

De ahí que hayan tenido que recurrir a un personaje como Justino Compeán para que llegue al rescate de los directivos, que son incapaces de entender y de hacer lo que se debe, en este penoso caso de abuso por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ