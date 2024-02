Sheinbaum no hará reforma fiscal

La candidata de Morena Claudia Sheinbaum no realizará una reforma fiscal. Eso puede desprenderse de lo que el presidente López Obrador aseguró ayer en el sentido de que el próximo gobierno no la requiere, y que lo único que se necesita es no permitir que se evadan impuestos. Hay quien piensa que esto no es sostenible, pero la evidencia muestra que el Presidente ha tenido razón hasta ahora.

El Presidente mostró cómo ha arrancado la recaudación de impuestos este año, revelando que, entre enero y febrero, se han recaudado $475 mil 653 millones, lo que supera en 2.4 por ciento la recaudación del mismo período del año anterior. Eso confirma que el patrón incremental continúa.

AMLO presumió ayer que su gobierno ha incrementado la recaudación anual en un billón 500 mil millones de pesos, y que lo logró haciendo que los grandes contribuyentes pagaran lo que tienen que pagar.

La pregunta para Claudia Sheinbaum, en caso de ganar, es si ese patrón incremental es sostenible. El Presidente aseguró que sí. Dado que Sheinbaum se ha caracterizado por adoptar todas y cada una de las medidas de gobierno sugeridas por AMLO hacia el futuro, se puede asumir que la adoptará. En consecuencia, no tendríamos una reforma fiscal con Sheinbaum como presidenta, pero sí mayor fiscalización.

Este gobierno elevó los ingresos tributarios de $3 billones 60 mil millones de pesos en 2018, a $4 billones 510 mil millones en 2023. Esto implica una tasa compuesta anual de crecimiento de 8.06 por ciento. Esta tasa es posible por el crecimiento del Producto Interno Bruto y por los esfuerzos para evitar la elusión y evasión, arrojando lo que el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio ha estimado como el hecho de haber podido alcanzar dos puntos porcentuales adicionales del PIB, en ingresos tributarios, sin necesidad de crear nuevos impuestos.

El desafío para Sheinbaum sería entonces incrementar en más de 8 por ciento los impuestos que cobra cada año. No obstante, eso requerirá una fortísima inversión en tecnología para fortalecer al SAT; y una disminución muy estricta de los espacios fiscales para empresas de tamaño grande y también mediano.

De hecho, incluso sería deseable que en su plan de gobierno fuese más explícita en la forma en la que incorporará a la economía informal a la fiscalización.

PRODUCEPAY

La empresa de agrotecnología ProducePay, que fundó Pablo Bórquez y dirige Patrick McCullough, acaba de levantar Dlls. $38 millones que se utilizarán en impulsar más las exportaciones agrícolas mexicanas y generar estabilidad financiera en el ciclo agrícola.

Los inversionistas incluyen a CF Private Equity, G2 Venture Partners, Endeavor8, y otros. Ahora se expandirá a Europa, Asia, África y Australia. La empresa ha respaldado transacciones por Dlls. $4 mil 500 millones hasta la fecha.

