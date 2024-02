Redoble de tambores

Entre Josh Freese (Foo Fighters), Greyson Nekrutman (Suicidal Tendencies y Veronica Swift), Brittany Bowman (Demi Lovato y Royal and the Serpent), Jon Theodoro (Queen of the Stone Age) y Paulina Villarreal (The Warning), ésta última fue reconocida como la Mejor Baterista de Rock por los Drumeo Awards.

Paulina Villarreal Vélez, originaria de Monterrey, junto a sus hermanas Daniela y Alejandra, crearon a muy temprana edad The Warning, una banda de rock que en sus inicios compartía covers en YouTube.

El primer video publicado en su canal es de Paulina tocando “Best of Both Worlds” de Hannah Montana, con tan sólo siete años, de ahí vinieron interpretaciones de Metallica, AC/DC, Ozzy Osbourne e incluso, Taylor Swift.

En 2015 lanzaron su primer EP, Escape the Mind, su presentación en la industria. En 2017, estrenaron XXI Century Blood, con el que llegaron a ser teloneras de Def Leppard y The Killers y dos de sus canciones fueron incluidas en Rock Band. En 2020 se convirtieron en la primera banda mexicana fichada por una disquera estadounidense.

En 2022, abrieron el concierto de Foo Fighters, en la Ciudad de México y tras varios exitosos sencillos y otros dos álbumes, The Warning saltó a la fama internacional luego de que Muse anunciara que fueron invitadas para su gira Will of the People World. Poco después abrieron para Guns N' Roses durante la gira norteamericana.

En ese mismo año, Paulina fue invitada a dictar una Masterclass de batería y composición en Sound: Check Xpo y también fue elegida como La Mejor Baterista en Ascenso en 2023, según lectores de la revista Modern Drummer.

Con 22 años recién cumplidos, la carrera de Pau sigue en ascenso, durante este año, la banda formará parte del Vive Latino y el Tecate Pa´l Norte y seguirán con su gira europea.

