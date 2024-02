Morena y su odio por las instituciones

Tener instituciones de transparencia, de rendición de cuentas, aquellas que respeten y hagan respetar la división de poderes nos han costado años a los mexicanos, es por eso que debemos luchar por conservar nuestro sistema democrático, las instituciones políticas, económicas y financieras del país.

Y es de entenderse que no serán las mejores, pero son perfectibles y mejorables, ya sabemos que desde que inició este sexenio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se ha cansado de atacar importantes instituciones como al INAI, IFT, la Cofece, el INE y como también acostumbra, al Poder Judicial.

Instituciones que han ayudado a combatir y revelar las malas prácticas políticas y empresariales, muchas de esas instituciones ayudaron al inquilino sexenal a tener hoy el poder, y porque sabe cuál es la función de las instituciones, no se cansa de desacreditar, ni muchos menos, un día sí y el otro también de hacer todo para desaparecerlas.

Hoy más que nunca dichas instituciones de México se encuentran ante un constante descrédito y peligro, porque sí, otros gobiernos no han actuaron de la manera más correcta, pero este sexenio los rebasó, porque ahora los funcionarios de Morena han ejercido de forma irresponsable sus cargos y por eso ahora tienen la encomienda de debilitarlas.

Por eso, antes que concluya este sexenio, el Presidente quiere proponer una reforma al Poder Judicial que limite el actuar de los ministros, así como reducirlos para someter a ese poder a placer del inquilino sexenal, es decir, quiere que un solo poder decida e interfiera sobre los otros.

La nueva misión del presidente, va por la destrucción de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, muy a su estilo pretender proponer a los ministros de manera popular, como si con eso se fueran a corregir las fallas del sistema judicial.

Por eso nuestro nuevo reto para los ciudadanos es defender al Poder Judicial y las demás instituciones, porque el ejecutivo federal quiere engañar nuevamente a los ciudadanos como lo hizo con la creación de la Guardia Nacional.

Y ahora quiere vender la idea que hay que “modificar” al Poder Judicial Federal y a los Poderes Judiciales Locales, porque sin suficientes argumentos, dice que nada de lo que ahora está, sirve, esta vez Morena está poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia.

No permitiremos que este gobierno pretenda colonizar al Poder Judicial, no solo marcharemos por la democracia, marcharemos por el futuro del país, defenderemos la Constitución, no permitiremos que este gobierno se adueñe del poder judicial, tal y como hizo con el poder legislativo.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

PAL