Cambiemos juntas las reglas del mundo de los negocios

Este año la vida me llevó a dar un giro de 360, pues me tuve que mudar y dejar la Ciudad de México que fue mi caótico, pero feliz hogar durante 36 años. En definitiva éste es un de esos momentos (al igual que la maternidad) en los que realmente agradezco haber emprendido, porque si bien es un mito que eres “dueña de tu tiempo” y que te haces “millonario”, si organizas bien las cosas, puedes tener la flexibilidad de tomar decisiones que cambian tu vida.

Pero, ¿cómo lograr que esta flexibilidad funcione? Nos toca a los emprendedores cambiar las reglas del juego de los negocios y creo que para eso podemos empezar por estos puntos:

1.Construir un equipo autónomo que, por un lado crea 100% en la misión de tu empresa, pero que además sepa tomar decisiones en la misma línea en la que tú lo harías y esto no significa que sean un clon tuyo, si no que conozcan al negocio y su capacidad de análisis los lleve a tomar las decisiones más estratégicas.

Delegar siempre es algo que a las emprendedoras nos cuesta trabajo (queremos hacer y supervisar todo), lo que yo he entendido a lo largo de los años es que es más fácil confiar en que tu equipo sabe más que tú en su área de expertise. Por ello que para mí es más importante darles la oportunidad de que tomen decisiones y en caso de que las cosas no salgan como lo previsto, ser su back up para juntos encontrar una solución.

2. Tienes que plantearte objetivos claros y motivar el trabajo bajo resultados. En Victoria147, por ejemplo, este año haremos cortes trimestrales en nuestros KPIs; esto nos permitirá monitorear y poder hacer cambios con agilidad en caso de que algo no esté funcionando sin llegar a octubre con poco tiempo para accionar.

3. La finalidad de la flexibilidad es darte y darle a tus empleados la posibilidad de desarrollarse fuera del ámbito profesional, es por eso que debemos conocer la situación de cada persona, es fácil pensar en flexibilidad cuando se habla de maternidad, pero, ¿qué pasa con los colaboradores que no tienen hijos, pero tienen responsabilidades familiares o tienen planes de estudiar? Ellos también tienen necesidades que requieren de nuestro apoyo.

Esto me lleva a reflexionar en que es justo esta flexibilidad que nosotras como emprendedoras podemos crear, la que también podemos hacer que se convierta en uno de los grandes atributos para atraer talento destacado a nuestros equipos. Tenemos que evolucionar y pensar en que estamos transformando el mundo de los negocios para ésta y las siguientes generaciones. ¿Tú cómo lo estás haciendo?

POR ANA CECILIA PÉREZ CRISTO

DIRECTORA DE OPERACIONES DE VICTORIA147

@VICTORIA147ORG

