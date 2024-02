¿Y así quieren más?

Amanecimos y como que el año nuevo se siente ya de un calendario en curso: primeros juegos de pretemporada llevándose a cabo y de ahí viene todo cuanto sabemos... el tan anhelado Opening Day no sin antes ese tremendo camino de la definición para los rosters.

Pero, esperen tantito… todavía ni es marzo y este tema no tiene menor importancia.

Sí, está bien emocionarnos con el home run de Juan Soto ya enfundado en la franela de los Yankees, con ese ambiente de fondo tan caluroso y por momentos tan parecido al ambiente de Ligas pequeñas, así como para pintar un cuadro idílico de lo que es el beisbol en cada regreso a los diamantes en febrero.

Está muy bien también empezar a pensar cómo quedará el line up con los mejores peloteros disponibles para nuestro equipo, idealmente complementado con una rotación abridora de élite y un bullpen “intratable”, siempre a las órdenes de un manager enérgico, pero atinado, todo esto es el sueño de un aficionado.

Mientras varios fans “deshojan la margarita” con los pensamientos del párrafo anterior, parece que en la alta dirección de las Grandes Ligas están pensando totalmente en otras cosas, sobre todo, cuando cachamos unas declaraciones del actual Comisionado, Rob Manfred.

No debe ser sencillo estar en la máxima posición de una industria deportiva de tanto valor económico, debe ser una silla más caliente que la de un gerente general de cualquier equipo, de eso no hay duda y tampoco la hay en cuanto a que se han realizado cambios no solo en el juego en sí sino en varias decisiones de negocio, un ejemplo con los nuevos anuncios en el campo los cuales dejaron una significativa derrama económica.

Y si bien no es siempre bien recibido el cambio de cualquier regla o directriz para acelerar el juego (persiguiendo reducir los tiempos promedio), se ha logrado lo impensable, aunque falte seguirle bajando a esos tiempos, ha sido un camino promisorio.

El problema, como en muchos aspectos de la raza humana en general, es el contraste.

No puede ser que veamos a los Padres de San Diego “rompiendo el cochinito” en 2023 para presentar un equipo de lo más llamativo y tener –en el mismo estado de California– a los Atléticos (hoy factualmente todavía de Oakland) con el “oso tras oso” que se están aventando con una mudanza a Las Vegas, la cual casi podemos asegurar no se realizará.

Entonces, amén de otras broncas con el Sindicato de Peloteros, ¿para qué sacar un tema el cual de verdad ni era necesario mencionar?

Si el Comisionado Manfred va por una expansión es algo sabido, pero dejarlo “resuelto antes del (año de su salida) 2029”, francamente es una bomba de tiempo cuando tienes no solo a Oakland, sino también a Cincinnati, Tampa y hasta a un Detroit que nos quieren vender como “renacido”.

Queremos ver nuevos ídolos y más beisbol, pero hasta el hecho de que nos ponga Don Manfred a Nashville y Salt Lake City como las primeras opciones (antes que Montreal o Portland) como que no ilusiona, ni siquiera para pensar en nivel de juego.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

PAL