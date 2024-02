Antes de tiempo, ya les hacen el feo

¡Y quitaron las sillas! Sí, resulta que en el ‘Encuentro Nacional con Organizaciones Civiles’ de Morena tuvieron que retirar casi la mitad de las sillas por falta de cuórum. No, no fue resultado de la contingencia ambiental; simplemente a ese movimiento algo ya no le funciona.

Se sabía que Morena se iba a derrumbar, pero se suponía que sería hasta después de las elecciones, ¡no antes! Mas ya son diversas situaciones que prenden las alarmas en Regeneración Nacional, indicando que podría desmoronarse antes de tiempo.

Que algunas de sus áreas y funciones empiezan a estar enclenques, es cierto. Algo así como cuando se suscitan derrumbes, por ejemplo en el Tren Maya o en la construcción del tren interurbano; o antes, en la línea 12 del Metro capitalino. Pero lo que no se esperaba tan pronto es que fueran cada vez más las voces, incluyendo las independientes, que hablan de que el segundo piso de la 4T corre riesgo.

Los mismos de casa, como Juan Cáceres, dirigente de la organización de fundadores de Morena dijo “estar cansados de la corrupción imperante de la selección de candidatos dentro del partido”. No solo eso, su grupo protestó y acusó a Mario Delgado Carrillo de incurrir en actos irregulares en la definición de candidaturas del partido. Con todo respeto, permítanme decirles: pobres ilusos. Quien decide las candidaturas no es Mario Delgado, menos aún Claudia Sheinbaum; es el destapador que habita Palacio Nacional. Digo, ya vimos que ni siquiera se le hace caso a las tómbolas cuatroteístas.

Que los bendecidos con una candidatura le den las gracias a Mario Delgado, si quieren, pero la cortesía de que la 4t se esté llenando de grietas y de expriistas no es de él.

En Chiapas, donde reside Pío López Obrador, el mandatario tuvo que subir un video en redes sociales para llamar a la unidad de Morena. Tan fuerte es la inconformidad entre la militancia morenista de tan bello estado. Pero hay más eventos que muestran que Morena se erosiona más rápido de lo pensado. En el segundo informe de gobierno de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, no se presentó uno solo de los 22 gobernadores de la 4t. Ni uno. Tampoco se presentó ningún líder de Morena, ni Mario Delgado o Citlalli Hernández. Si el presidente AMLO no quiere acercarse a Villarreal ni a su equipo tras la complicidad que se reveló entre ese titular del ejecutivo local y Sergio Carmona, ‘Rey del Huachicol’ y zar del contrabando de combustible (las investigaciones están siendo detalladas en EEUU por el hermano de Carmona como testigo protegido), pues ni de locos los otros obradoristas lo harán.

A todo lo anterior, en estados “gobernados” por morenistas, y sin exceptuar cuando asiste López Obrador, el “pueblo bueno” ya les mete unas rechiflas fuertes y sentidas. Así pasó con Cuauhtémoc Blanco en Morelos y Rubén Rocha Moya en Sinaloa. El enojo es mucho.

Rocha no ha entendido que, aunque López Obrador y otros de la 4t se reelijan (Rocha propuso hacerle una “curvita” a la Constitución para que López Obrador pudiera repetir), ni él ni los demás la tendrían fácil. Una de las razones por las que la gente comienza a hacerle feo a Morena es precisamente debido a ellos; no hay complot alguno, su mal desempeño a la cabeza de entidades y gobierno federal lo provoca.

En el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum lo saben; muy conscientes están de ello. Intuyen que el número de sillas vacías continuará incrementándose y que las rechiflas también. Veremos este 1 de marzo…

