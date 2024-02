Los Dislates y Conspiraciones de Trump

Es increíble que quien lidera las preferencias para la nominación presidencial del Partido Republicano en las próximas elecciones de noviembre desconozca la historia de su país y la forma en que se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Esto, por sus recientes declaraciones respecto de que si algún o algunos países europeos no pagan las contribuciones que les corresponden a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN).

Él mismo, de ganar la presidencia, pugnará porque las tropas de Vladimir Putin los invadan o ataquen. No es posible que Trump hable de esa forma a los tradicionales aliados de EU quienes, como ellos, siempre han apoyado a los sistemas democráticos en contra de las dictaduras imperialistas como lo fue la Unión Soviética y hoy lo pretende ser la Rusia de Putin.

Al parecer, Trump desconoce cuál ha sido la dinámica del sistema capitalista a través de la que los países occidentales han podido acumular recursos derivados de su incursión en países que fueron colonizados en una primera fase, y, una vez que éstos se independizaron, siguieron siendo explotados a través de proyectos de inversión extranjera.

En el caso particular de EU, si bien no tuvieron la oportunidad de explotar colonias por haber llegado tarde a la repartición del mundo llevado a cabo por potencias europeas del siglo XVI en adelante como si lo hicieron España, Portugal, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, etc., si lo llevaron a la práctica durante todo el siglo XX, y lo siguen haciendo en el XXI vía la diseminación de sus empresas transnacionales por todo el mundo.

Da la impresión que Trump no entiende que la política de defensa del “mundo libre”, emprendida por su país y las erogaciones que ello ha implicado, han sido la clave para su enriquecimiento. Si EU no hubiera dominado y defendido militarmente a gran parte de los países del mundo, tampoco hubieran logrado la gran explotación de esos mercados y sus recursos naturales.

No asimila que tanto la creación de la OTAN, en 1949, como su estrategia para financiar la reconstrucción de Europa después de la terminación de la II Guerra Mundial (Plan Marshall) tuvo como objetivo apuntalar su alianza con los países europeos, al tiempo que agrandaba sus mercados.

Fue así como se consolidó el denominado “sueño americano”, que derivó en el desarrollo de una sociedad en abundancia que permitió un alto nivel de vida a su población y su preeminencia como potencia mundial.

Así pues, Trump y sus frívolas declaraciones como las que acaba de hacer respecto a la OTAN y su “extraña” sublimación ante un dictador ruso, como ya lo hizo en el pasado cuando fue presidente de EU, parecen ajenas al entendimiento del desarrollo del sistema capitalista cuyo principal bastión lo constituye la economía de EU.

Da la impresión de que, como en los tiempos de Robinson Crusoe, Trump piensa que el ideal para la economía norteamericana es la autarquía y dejar de erogar recursos en defensa de países democráticos; craso error, pues si históricamente hubiera sido así EU no serían lo que son; ni sus habitantes, ni él, vivirían con el confort que han vivido, sobre todo, a partir de la finalización de la II Guerra Mundial.

Las declaraciones de Trump son altamente suspicaces y, mas aún, aquella de que en caso de algún país o países europeos no contribuyan con su debida aportación anual a la OTAN el mismo apoyaría una posible invasión de Putin a esos países, lo que sería una negación histórica del papel desarrollado por EU en las últimas décadas. Como en el póker, urge descifrar a fondo el verdadero juego de Trump en posible contubernio con Putin antes de que sea muy tarde.

POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA

ANALISTA POLÍTICO

MAAZ