El candidato López Obrador

El presidente se encamina al inicio de la campaña presidencial, que arranca el 1 de marzo, como protagonista; convertido en candidato, el rol que más gusta desempeñar y mejor le sale.

López Obrador cierra la semana convertido en el principal activo de la 4T. El movimiento se recarga en él. No solo eclipsa a la candidata formal de su partido, Claudia Sheinbaum, sino que delinea la agenda de propuestas -con sus iniciativas-, elige adversarios -de Xóchitl Gálvez a Santiago Taboada, pasando por el Poder Judicial y hasta The New York Times- y construye la narrativa electoral.

Entregó el ‘bastón de mando’ en septiembre del año pasado, pero solo soltó el bastón; se quedó con el mando.

¿Cómo entender, sino, que él haya delineado la propuesta electoral de la 4T, adelantándose a la candidata, en plena intercampaña? Eso son sus iniciativas de reforma (18 de ellas constitucionales), enviadas al Congreso el 5 de febrero pasado. Son una guía a seguir, que Sheinbaum debió asumir como propia.

López Obrador muestra a Sheinbaum el camino. No hay espacio para la improvisación, tampoco para titubear. Lo que parece vendrá en los próximos tres meses, antes de llegar al domingo 2 de junio, será la radicalización.

Las estampas están a la vista de quien quiera verlas: denostar a quienes salieron a marchar el pasado domingo “en defensa de la democracia”, y renunciar a convencer a las clases medias, tachando de corruptos e hipócritas a quienes tomaron las plazas públicas, no parece demasiado conciliador. Aquel día la propia candidata eclipsó la nota sobre su registro ante el INE al descalificar en el mismo tono que el presidente –incluso adelantándose- a los ciudadanos que salieron a manifestarse en el zócalo capitalino y de 100 ciudades más.

Tampoco atizar contra el Poder Judicial, reconociendo lo que en sus palabras llamó “intervención respetuosa” durante la presidencia en la SCJN del hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar. ¿Hay intervenciones respetuosas? Hay intervenciones y ya. Y cuando existe separación de poderes, rayan en lo ilegal. Pero el presidente deja en claro que, en efecto, desea controlar al Judicial. ¿Sheinbaum piensa igual?

Ayer el presidente calificó de “pasquín inmundo al New York Times por una investigación sobre presunto financiamiento ilegal de manos del narcotráfico en su campaña presidencial en 2018.

Sheinbaum, como en los demás temas, siguió la ruta trazada: “La campaña de guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda, que el Gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que NO hay ninguna investigación contra el presidente @lopezobrador_. Hay que recordarles que el que fue su secretario de seguridad está preso por vínculos con el narcotráfico”, escribió en X.

El presidente va a la cabeza. Lidera su proyecto y empuja su 4T. Planea estar en la boleta sin estarlo. Será jugador y protagonista. Nadie parece ponerle un alto. El INE y el Tribunal Electoral solo observan.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

EEZ