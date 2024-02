El PRD y sus maletas llenas de cash

Mea culpa a destiempo y prácticamente inculpándose a él y a sus compañeros del PRD realizó el ex dirigente de ese partido, Carlos Navarrete, al revelar que, por años, financiaron por años al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, no con dinero en sobres amarillos, sino en maletas.

Estos autonombrados luchadores sociales y paradigmas de la izquierda no se andaban con miserias: “En los sobres amarillos no cabían las cantidades que recibía (AMLO); eran maletas. Tú no vas a meter dos, tres, cinco, 10 millones de pesos en sobres amarillos”, confesó el ex presidente del sol azteca al periodista Eugenio Amézquita.

Ese dinero para López Obrador, explicó, lo daban gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y funcionarios que “creíamos en él” y reconocían que “el cargo se lo debíamos al movimiento y a su líder”.

Le financiaban “camionetas, equipo, hospedaje, viáticos, comidas, boletos de avión”, además de “pagarle a él” y a sus colaboradores para que recorriera el país cuatro días a la semana.

También solventaban gastos de “cientos de miles de pesos” en marchas y mítines en el Zócalo de la Ciudad de México: sonido, sillería, propaganda, transporte para acarreados, etcétera.

En pocas palabras, Navarrete confesó presuntas irregularidades no sólo de él, sino de sus compañeros perredistas que ocupaban cargos públicos y entregaban millones de pesos a quien ahora los desprecia y los tacha de corruptos.

Dice Navarrete, quien por cierto presidió el Senado de 2009 a 2010, que todos y todas le entregaban “no solamente” el 10% de su dieta, sin abundar de dónde más agarraban los recursos para completar los gastos.

Y quien debe explicar el origen de esos millones de pesos “semanales” no es sólo el presidente López Obrador, aunque fue directo beneficiario de esas transacciones en maletas, sino los que ahora, como Navarrete, lamentan su ingenuidad como aquellos que entregan voluntariamente recursos y hasta patrimonio al líder de una secta y luego entienden que se trata de un falso mesías.

Eso incluye, por supuesto, a los que integraban la cúpula del PRD entre 2006 y 2011, y que ahora son comparsas del PAN y del PRI, como el actual presidente Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez, Hortensia Aragón…

Pero como seguramente no saldrán voluntariamente a explicarlo, bien podría la Unidad de Inteligencia Financiera investigar, sobre todo ahora que la encabeza Pablo Gómez, connotado experredista y excompañero de lucha de Navarrete y los Chuchos.

***

EN EL VISOR: Tremendo éxito logró en su ingreso a la Bolsa Mexicana de Valores la empresa Ollamani, escisión de Grupo Televisa que incluye al Club América, al Estadio Azteca y Editorial Televisa, entre otros. En su debut triplicó el valor de sus acciones y ayer avanzó 6.30% para situarse en $31.29, pese a que la propia Bolsa cerró con números rojos. Empieza con el pie derecho Sergio Arroyo, CEO de Ollamani.

POR: RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

EEZ