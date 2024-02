Es sabido por todos que el Presidente de la República se ha dedicado abiertamente a llevar la campaña de su candidata oficialista sin importarle los principios constitucionales y las normas que rigen los procesos electorales, pero ya sabemos que para él “la ley no es la ley”.

Es por eso que salimos a manifestarnos, para defender al país, a nuestras instituciones, a nuestra libertad y a nuestra democracia, porque el diario actuar del ejecutivo federal desde su palestra mañanera, está dañando gravemente al país.

Salimos a decirle al Presidente que queremos ejercer nuestro voto de forma libre, sin trampas, sin chantajes, sin reformas que destruyan o aniquilen, salimos a decir que no nos callarán, que ya no estamos dispuestos a tolerar ninguna amenaza que transgreda nuestras libertades.

Salimos a gritar que queremos una elección sin la intervención presidencial, y esa intervención se da, porque, aunque sus encuestas, dan la ventaja a la candidata del oficialismo, en el fondo saben que no está dando los resultados que esperaba el presidente.

Es por ello que el inquilino sexenal interviene públicamente en la próxima elección, porque la está convirtiendo en una elección de estado, porque si su candidata llevara realmente esa ventaja, entonces ¿Para qué tantas patrañas antes de las elecciones?.

Si la ventaja la tuviera la candidata del partido en poder, porque no deja de intervenir el presidente, y así cumplir con lo que prometió, que él no iba intervenir en las elecciones, pero su actuar dista mucho de sus palabras porque estás no serán unas elecciones limpias.

Por eso insiste en su paquete de reformas porque no son en beneficio del país, sino de un tema completamente electoral, por eso miles de mexicanos salieron a decir ¡ya basta!, basta de las trampas y las incompetencias de este gobierno, basta de culpar a todos menos los que han sido responsables en estos más de cinco años.

Lo dijimos y lo seguiremos diciendo, la mayoría de los mexicanos queremos que las próximas elecciones el voto sea libre, que el gobierno no metas las manos, que deje de usar el dinero público en beneficio de su candidata, que deje la obstinación de querer desaparecer al INE, de controlar el Tribunal Electoral y someter a la Corte y solo así el voto será libre.

Salimos a pedir que el presidente deje de apoyar abiertamente a su candidata, que respete los principios constitucionales, salimos a decirle al Presidente y a su gobierno “transformador” que dejen de intervenir en el proceso electoral del próximo 2 de junio.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

EEZ