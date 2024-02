El secreto de la salvación: perderse para encontrarse

Fray Juan de los Ángeles en su “Lucha espiritual entre Dios y el alma” nos invita a reflexionar sobre el carácter, la expresión de la voluntad, a diferencia del temperamento, la manifestación de la idiosincrasia.

El franciscano guardián de la provincia de san José de los menores descalzos del convento de san Bernardino en Madrid escribe en 1600: “Epicteto tenía de costumbre comprender y abrazar toda la filosofía en solo estos dos verbos, sustine et abstine (soporta y renuncia). Porque en la tolerancia de los males que se ofrecen con igualdad de ánimo, y en la abstinencia de los deleites, está el ser un hombre verdadero filósofo: que ni en las adversidades desmaya, ni en las prosperidades se corrompe”.

Vaya que tan refinado maestro del estoicismo (55-135 d. C.), filósofo griego trasladado a Roma desde pequeño en régimen de esclavitud, bajo la protección de Epafrodito, secretario del emperador Nerón, que fuera manumitido (liberado) hacia el año 93, sobreestimaba la moralidad de los seres humanos.

Hijo espiritual del místico flamenco Jan van Ruusbroec (1293-1381), a partir de quien formula el imperativo de afrontar tres sucesivas purificaciones: de los sentidos, por encima de la concupiscencia; de la imaginación, eludiendo la seducción de los mitos; y del razonamiento, superando la intolerancia del fundamentalismo doctrinal.

Si comparamos los liderazgos de los partidos políticos actuales -y sus candidatos a la presidencia- con personajes del pasado, nos quedan a deber de manera escandalosa.

Clase política cautiva del pragmatismo, el fanatismo y el dogmatismo. Más allá de las naturales discrepancias recordemos el espíritu republicano y respetuoso de Manuel Gómez Morín y Carlos Castillo Peraza (PAN), Heberto Castillo y Demetrio Vallejo (PMT), Enrique Olivares Santana y Jesús Reyes Heroles (PRI), Arnoldo Martínez Verdugo y Valentín Campa (PCM).

Todos ellos auténticos demócratas, subordinados a la Carta Magna y las leyes que de ella emanan, nacionalistas sin ser xenófobos o chauvinistas, y convencidos de las bondades del diálogo. Pensadores y activistas que privilegiaron siempre el interés general de la nación por encima de las reivindicaciones particulares.

Sin excepción, los retos impuestos por la realidad les enseñaron que la única posibilidad de construir lo colectivo, la voluntad general, consiste en superar la obstinación ideológica y moverse hacia el centro, lugar de encuentro y construcción de la unidad de lo diverso.

Nuestro místico, cultérrimo, capaz de pensar e interpretar las escrituras y lo real en varios idiomas, lector avezado al tanto de lo que se reflexiona en otras latitudes, incluyendo la valoración del heterodoxo carmelita Juan de la Cruz, quien todavía no alcanzaba la santidad y oh sorpresa aún no había publicado ninguna de sus obras, nos zarandea la conciencia hasta sus cimientos: “hay que perderse para encontrarse”.

Y quizá ese sea el destino que nos aguarda como comunidad, pueblo y sociedad... extraviarnos, tocar fondo, perder la brújula, ignorar las estrellas y las constelaciones, desconfiar del sextante y el astrolabio, para otear el espejo de azogue, la obsidiana pulida, y encontrarnos de raíz en nuestra objetividad, doliente y lastimosa, pero nuestra.

Solo desde allí nos podremos levantar y rescatar el norte magnético, el rumbo, la cadencia de una existencia plena referenciada con nosotros mismos, sin rivalizar con terceros, desde la empatía y la solidaridad, indispensables sentimientos-actitudes de reconciliación, y tan estratégica como respirar, la autocrítica, desarrollar esa rara habilidad de escuchar y atender los argumentos del interlocutor, orientar nuestra marcha en pos del otro, reencontrarnos en la pluralidad.

El secreto de la salvación: perderse para encontrarse, como sugiere el toledano.

POR LUIS IGNACIO SÁINZ

COLABORADOR

