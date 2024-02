Gobiernos Liberales y Conservadores en México

Durante el siglo XIX se vivió una constante lucha entre liberales, que buscaban establecer un Estado laico, promover la separación Iglesia-Estado y fomentar reformas sociales y políticas progresistas, y conservadores, quienes defendían los privilegios de la Iglesia Católica, el poder de las élites terratenientes y una mayor centralización del gobierno.

En el siglo XX, esta dicotomía se ha manifestado en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, durante el periodo conocido como "El Milagro Mexicano", de 1950 a 1970, predominaron gobiernos con tendencias más conservadoras que promovieron políticas económicas proteccionistas y nacionalistas. En contraste, en las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, han predominado gobiernos con tendencias más liberales que han impulsado reformas económicas orientadas hacia la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera.

Actualmente, en México coexisten diferentes corrientes ideológicas dentro de los partidos políticos. Si bien algunos partidos se identifican claramente como liberales o conservadores en su discurso político es común observar matices e incluso contradicciones en sus acciones gubernamentales. La realidad política mexicana refleja una compleja interacción entre diversas corrientes ideológicas que buscan encontrar un equilibrio entre el progreso social y la estabilidad institucional.

Los gobiernos liberales y conservadores representan dos enfoques diferentes en cuanto a la forma en que se debe gobernar un país. Mientras que los gobiernos liberales tienden a favorecer políticas progresistas como la promoción de los derechos individuales, la igualdad de género y la diversidad cultural, los gobiernos conservadores suelen enfocarse en mantener lo tradicional, valores familiares y la estabilidad en intereses establecidos.

En general, los gobiernos liberales buscan promover el cambio social a través de reformas políticas y sociales, mientras que los conservadores prefieren mantener el status quo y preservar las instituciones existentes. Estas diferencias ideológicas se reflejan en áreas como la economía (libre mercado vs. intervencionismo estatal), política exterior (multilateralismo vs. nacionalismo) y derechos civiles (protección de minorías vs. énfasis en valores de recursos).

En última instancia, tanto los gobiernos liberales como conservadores tienen sus propios puntos fuertes y debilidades. La clave está en encontrar un equilibrio entre el progreso social y la estabilidad institucional para lograr un gobierno efectivo y sostenible.

El 2018 marcó un antes y un después de un gobierno con ideología clara en el país. Así inició la 4ª transformación histórica que en los próximos meses (junio) definirá y establecerá el seguimiento puntual de valores y principios de bienestar dirigidos a la mayoría de mexicanos, así como políticas públicas dirigidas a los más desprotegidos, revisemos la historia y actuemos en consecuencia para no cometer errores de los cuales lleguemos a lamentarnos.

DESDE SAN LUIS DE LA PATRIA

ARQ. JUAN CARLOS MACHINENA MORALES

PAL