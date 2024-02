El culebrón del acero

La sorpresiva reunión virtual y reclamo del viernes por parte de la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, hacia la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, debe observarse con particular precaución.

Tai exigió que se tomen “medidas inmediatas y significativas” para transparentar las importaciones de acero de terceros países que hace México y la repentina subida de exportaciones de acero desde aquí a Estados Unidos (EU).

Este es un problema que se agrava. Hace dos meses nuestro país impuso aranceles a las importaciones de acero provenientes de China que estaban disfrazadas de nacionalidad vietnamita. Pero al parecer no ha sido suficiente.

Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se reportaba un crecimiento de 262 por ciento en las importaciones mexicanas de acero de 2022 comparadas contra 2019; y de 96 por ciento para productos fabricados con esos materiales (Duty-Free Steel Imports From Mexico Surge Beyond Agreed Upon Levels, Andrew Heritage, 17 de enero, 2023). Y otros productos, como tubería, registraron crecimientos de más de 400 por ciento en el período.

El comunicado de Tai fue agrio. A su vez, Economía rechazó que exista “falta de transparencia” en su propio comunicado, y lo finalizó proponiendo “una agenda de cooperación […] y el fortalecimiento de los mecanismos regionales de trazabilidad”.

En consonancia con la Secretaría, la Canacero emitió otro comunicado respaldando a Buenrostro y exhibiendo datos que muestran que el año pasado el acero exportado en productos terminados desde México hacia ese país disminuyó notoriamente, hasta las 2.3 millones de toneladas (un año atrás eran 3.2 millones de toneladas).

La Canacero no menciona las láminas de acero roladas en frío, que al parecer son el objeto central de la disputa y lo que México castigó en diciembre con aranceles. Algunos observadores apuntan que las empresas mexicanas del sector ahora se dedican a importar estas láminas.

A veces parece que el presidente López Obrador quiere hacer rabiar a la Casa Blanca. Pero EU tiene muchas palancas de presión contra México. Una de ellas es activar un panel de controversias respecto del tema energético, algo que ha aplazado tácticamente. ¿Qué pasaría si lo activa en las siguientes semanas y eso detona una depreciación del peso y un freno económico? AMLO debería pensar dos veces antes de azuzar a nuestros socios a 15 semanas de la elección presidencial. Uff.

VERITRAN

La compañía de tecnología bancaria Veritran, que encabeza Marcelo González, lanzó Tap to phone, una funcionalidad para que los pequeños comercios cobren utilizando cualquier celular con sistema Android. Ahora se podrá pagar con una tarjeta acercándola al celular del taxista o el taquero. No hará falta la famosa terminal punto de venta ni el Clip. Ya empezó en Argentina, con éxito.

