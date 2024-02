La rachita del presidente

Amigos de los medios, propagandistas a sueldo y funcionarios pagados para hacer propaganda: entiendo la voluntad de ayudar al presidente. Entiendo la lógica del fanatismo, la de la –más frecuente– voracidad por el dinero envuelta en fanatismo y hasta la del centro-coreanismo. Y entiendo que el presidente lleva una rachita del carajo, con lo que la chamba se multiplica y se hace más difícil.

Digo: ya son varias semanas de bombazos por el presunto, plausible coyotaje de la bodoquiza, rematadas con los audios de Sanjuana y lo del patrocinio del Cártel de Sinaloa. Sí: entiendo que hay que arremangarse y darle con todo, porque la posteridad del Tlatoani, que es de lo que se ha tratado todo el sexenio, ya saben: su paso a la historia en letras de oro, francamente anda muy salpicada de lodo. Lo que no entiendo es por qué hacer las cosas tan mal.

Algunas observaciones. Primera: lo de Tim Golden no proviene, como nos han tratado de hacer creer casi todos ustedes, incluidos Ebrard y varios comentócratas, del por supuesto muy dudoso testimonio de un testigo protegido, y nada más. ¿Sí leyeron? Habla de varios testigos protegidos, de lo que dijeron nada menos que La Barbie y El Grande y de los audios del antiguo chofer del presidente, que ya es algo más. Eso, en el país que le regalaron al narco. Les digo: hagan la chamba. O no nos tomen por tontos, en su defecto. Sí, la investigación deja lugar para la duda, pero sobre todo para la sospecha. No se pasen.

La segunda sugerencia, que atañe incluso a medios de verdad, es que pongan el foco donde se debe. La noticia no fue, como tituló El País, que el presidente “rechazara” las investigaciones. Híjole: la noticia fueron las investigaciones, colegas, no que una persona señalada por X diga, predeciblemente, que no, que no hizo X. Dicho sea de paso, fueron dos en dos días, porque 24 horas antes titularon que la Fiscalía “derriba” la teoría previa sobre el asesinato de Colosio. Fraternalmente: ¿ustedes creen?

Otra: ni el presidente ni su chofer, el Nico, “desmintieron” cosa alguna. Lo único que hicieron fue decir, de nuevo, que no es cierto que ellos hagan esas cosas. Bueno: ¿qué esperaban? ¿Un mea culpa en cadena nacional? En serio, no den el villamilazo. Una más: ¿qué clase de argumento es que la nota sale justo en periodo de preelectoral, o sea, que el “timing” es sospechoso?

Pregunta: ¿cuándo creen que se debe publicar una investigación? ¿Cuando ya resulta inofensiva? ¿Con el presidente en La Chingada y Claudia en Palacio Nacional? Última: Golden no se retractó. Su reportaje dice así, de entrada, que no hay evidencias de que el presidente supiera de esas transacciones. De ahí parte. No sean tramposos.

En fin, me permito estas observaciones porque no parece que la lluvia de lodo vaya a amainar. A echarle ganitas, compañeres.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL