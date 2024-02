El caso de La Italiana

EL CASO SEGALMEX será uno de los episodios negros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; las polémicas compras que se vienen arrastrando desde su anterior director, Ignacio Ovalle, siguen vigentes.

En este caso trataremos específicamente a Diconsa y es que en el organismo, hoy a cargo de Leonel Cota, le han entregado por adjudicación directa más de mil 345 contratos por 337.3 millones de pesos a La Italiana.

Así, aunque el mandato aún no ha concluido, la cifra se ubica por encima de los 315.7 millones de pesos que se le entregaron a la firma, durante todo el encargo de Enrique Peña Nieto.

Aunque las asignaciones sin concurso fueron justificadas en el numeral XII del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite la adjudicación si la compra del producto es para la comercialización directa, resulta que la compañía tiene un negro historial tras de sí.

La Italiana, del Grupo Industrial La Italiana, se constituyó en 1960 con Blas Cerniccriaro Schettino, Ida Maimones De Cernicchiaro, José Cernicchiaro Maimone, Alfonso Posada Rojas, Rafael Porras Balcázar y José Luis Guevara como sus accionistas, mientras que de acuerdo con actas de asamblea de 2023, el administrador único es José Eduardo Huidobro Peña.

Y pese a que la razón social es de origen poblano, resulta que no actuaría a favor de las poblaciones vulnerables de la entidad, ahora comandada por Sergio Salomón Céspedes.

Se conoce que le fueron contratados servicios alimenticios dirigidos a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, estudiantes, infantes, adolescentes y adultos con cáncer, que no habrían llegado a tiempo a distintos municipios.

Los relatos apuntan a que los atrasos en la distribución no son el único problema, ya que La Italiana sacrificaría la nutrición a costa de aminorar los costos, pues se asegura que tampoco se cumplirían Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) en cuanto a los niveles de grasas y proteínas que deberían tener productos como leche entera y descremada en polvo.

Aunque el contrato más reciente no se habría dado a conocer en plataformas públicas, se sabe que en 2021 el gobierno de Miguel Barbosa favoreció a La Italiana con un contrato de hasta 150 millones 799 mil 659 pesos, para el suministro alimentario del Programa Desayunos Escolares en su modalidad fría para el Sistema DIF.

En su haber figuran otros tres acuerdos de 2020 con el mismo organismo, por una bolsa acumulada de 101.2 millones de pesos; sin embargo, como ya hemos apuntado, no todos los convenios pagados con dinero del pueblo serían ventilados para consulta pública.

Tal como se expuso a finales de 2022, La Italiana habría depositado miles de pesos a Film & Marketing, compañía que se presupone ‘fantasma’ debido a que la identidad de una de las accionistas habría sido plagiada.

El flujo de recursos se habría dado en 2020, justo en tiempos de Ovalle Fernández y luego de haber signado el contrato ABC111/2019, el cual no habría sido expuesto ni en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ni en Compranet, por lo que la lectura apunta a que se habría tratado de un ‘moche’ que en lugar de llegar al DIF poblano habría sido redirigido a la empresa de dudosa procedencia.

De 2010 a 2023, La Italiana ha recibido en total 3 mil 285 adjudicaciones directas por más de 716 millones de pesos.

A PESAR DE las declaraciones que la gobernadora panista, Maru Campos, hiciera sobre el secuestro y posterior liberación, de cuatro integrantes de la familia LeBarón, en el sentido de que su gobierno hace el trabajo de la Federación, la realidad es que sí terminó fluyendo la colaboración entre los cuerpos policiacos estatales y los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Se asegura incluso que este trabajo conjunto tiene ya un historial de buenos resultados. Por ejemplo, mientras Julián LeBarón informa que en el 2023 tiene registrados 45 secuestros no resueltos en territorio chihuahuense, un reporte de la Fiscalía local de Chihuahua, a cargo de César Jáuregui, establece que el número de esos casos fue realmente de 160. No obstante, 112 de las víctimas fueron liberadas por operativo de rescate, 26 fueron salvados tras una negociación y 11 personas más lograron escapar de sus captores. En este reporte de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, que encabeza Arturo Velasco Ponce, se informa también sobre la aprehensión de 74 delincuentes.

ESTA SEMANA ROCHER Ingeniería, que dirige José Luis Rocher, resultó ganador de la licitación LO-09-J0U-009J0U997-N-2-2024, con la que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que comanda Elsa Veites, concursó la supervisión del mantenimiento de las Autopistas Aeropuerto Los Cabos-San José del Cabo y San José del Cabo-Cabo San Lucas, por un monto de un millón 232 mil pesos. La inversión de Capufe para esas tareas resulta menor si se toma en cuenta que el tramo de unos 40 kilómetros que requirió una inversión inicial de 2 mil 500 millones de pesos tiene como objetivo principal impulsar la actividad turística y comercial entre dichas ciudades de Baja California Sur, que gobierna Víctor Manuel Castro. Quedaron en el camino Grupo Estrada Supervisores y Consultores de Juan Pablo Ramos, Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil de David López, CIA Supervisora y Constructora HEOS de Heraclio Osorio Mota, Cosupsa de Lorena Delgado Cruz y Cuida Sistemas de Calidad de Jorge Jiménez Ramírez.

MAS ALLÁ DE las motivaciones políticas que podría tener una filtración de los datos de los periodistas que cubren la conferencia de prensa mañanera que coordina el vocero, Jesús Ramírez, la versión del hackeo de los sistemas de Palacio Nacional es creíble porque el gobierno de la 4T dejó de invertir durante el presente sexenio en herramientas tecnológicas de protección. También considere que la capacidad de los piratas cibernéticos es más elevada, según el Barómetro de Riesgos 2024 elaborado por la aseguradora Allianz Global Corporate & Specialty, que preside Petros Papanikolaou. Los datos indican que las filtraciones de información sensible en América Latina generaron pérdidas por hasta 2.6 millones de dólares en 2023; por lo que no extraña que generen también riesgos para la libertad de expresión.

COMO ADELANTAMOS, EL proceso licitatorio LA-12-NCG-012NCG001-N-2-2024 para el “Servicio de Limpieza para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, fue entregado este 30 de enero a las empresas Servicios Omni y Servicios Axol, por un monto superior a los 25.9 millones de pesos. La primera es liderada por María Adoración Olivares y la segunda por Paola Cristina Gutiérrez. Esta fue la única propuesta de participación conjunta recibida por el centro médico dirigido por José Sifuentes. Los servicios comenzaron este febrero y terminarán con el fin del 2024.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL