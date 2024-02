Blindar Ciudad de México

Una de las vías rápidas más importantes de la Ciudad de México, el Viaducto Miguel Alemán, se ha convertido en una cueva de ladrones pues las interminables filas de vehículos detenidos en horas de mucho tránsito facilitan que los delincuentes hagan lo que se les dé la gana. La realidad es que en la capital del país cuando hay tráfico todas las vialidades son inseguras y los automovilistas se convierten en presa fácil de la delincuencia. ¡Yo no quiero seguir viviendo con miedo!

La seguridad ciudadana es la obligación del Estado de proteger a las personas. La autoridad debe enfrentar y atender las causas de la delincuencia e inseguridad. Por desgracia en la Ciudad de México esto no sucede, las autoridades no llevan a cabo operativos para evitar que en las áreas que quedan paralizadas y bloqueadas debido al tráfico, los automovilistas sean víctimas de cualquier delito, incluyendo el homicidio y el secuestro.

En la entidad sí hay recursos suficientes para atender el problema de la inseguridad lo que no hay es una estrategia para la prevención y la persecución del delito. El gobierno capitalino ha preferido los abrazos y destina el dinero a cualquier otra cosa mientras los habitantes vivimos aterrados y en constante peligro.

La importancia de vivir en una ciudad segura radica en mejorar la calidad de vida de la gente, y de incentivar un ambiente saludable y sostenible. En las ciudades seguras se vive en paz, pues se reduce la violencia urbana, los robos, el vandalismo, las amenazas, los secuestros, los homicidios y los feminicidios por señalar algunos delitos.

La CDMX es el principal lugar de origen tránsito y destino del delito de trata de personas y también ocupa el primer lugar nacional en número de desaparecidos. Además, entre 2019 y 2022, se registró un aumento en los casos de feminicidio. Para colmo la impunidad con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad fue del 99.1%.

Es evidente que los gobiernos morenistas no han podido ni querido darnos paz a los capitalinos, pues no han implementado medidas efectivas en la procuración de justicia, como todos lo sabemos las pseudo estrategias implementadas son un desastre plagado de corrupción.

Por otra parte, las víctimas en la mayoría de los casos prefieren no denunciar por miedo y desconfianza hacia las propias autoridades, esto no implica que los delitos no ocurran.

La tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México tiene que ver con la alcaldía en la que viven. Benito Juárez, por ejemplo, es la demarcación con menor percepción de inseguridad y está catalogada como la más segura de todo el país.

Como todos sabemos la estrategia “Blindar BJ” implementada desde hace más de 5 años es un referente en materia de seguridad y un ejemplo de política pública que puede extenderse a toda la ciudad para elevar la calidad de vida de los capitalinos.

Para resolver el problema de inseguridad se requiere tecnología, capacitación y una estrategia integral para combatir el delito desde la raíz como se lleva a cabo en dicha demarcación. Trabajemos juntos para tener una capital segura en la que las personas de todas las edades podamos vivir sin miedo y transitar con tranquilidad por las calles.