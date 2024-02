Suenan las campanas de boda en los oídos de Emilio Osorio

Lo que ocurre en “La casa de los famosos Telemundo”, es igual a lo que pasa en un gallinero, las que están adentro quieren salir y las de afuera quieren entrar…

La novia de Emilio Osorio, Leslie Gallardo, desde que entró estaba rogando: “Me quiero salir a darle besos a Emilio”. Y él ya dijo que sí piensa en llegar al altar con Leslie, y si lo dice es porque así lo hará. Él nació y se desarrolló en los escenarios, lo educaron muy bien, no va a querer andar con todas, es muy seriecito, tiene muy arraigado el sentido familiar, es muy madurito, por lo que ya suenan las campanas de boda en sus oídos.

300 MILLONES DE MUJERES Y UNA QUE OTRA EXTRATERRESTRE SE LE HAN DECLARADO A CRISTIANO RONALDO, QUIEN DIJO QUE NO SE PIENSA CASAR, PERO SU MEDIA NARANJA ES GEORGINA

Cristiano Ronaldo cumplió 39 años con 627 millones de dólares, cuatro hijos, 620 millones de seguidores y 300 millones de pretendientas, incluyendo a una que otra extraterrestre. Él dice que no se quiere casar, pero que Georgina Rodríguez es su media naranja, y se entienden tanto porque los dos salieron de una terrible pobreza.

CRISTIAN ESTRADA MANDA FICHAR A LOZA Y A FERKA EN LA INTERPOL

El mundo del revés, Christian Estrada no sabe que la mamá de Jorge Loza tiene cáncer en etapa muy avanzada, por eso se llevó a Ferka y a su hijito al que tanto quiere a España, pero Christian en vez de agradecer que a su niño le regalan un viaje, los va a mandar fichar en la Interpol, acusados de sacar a su hijo sin permiso, cuando Alicia Machado lo cortó, porque no quiso mandarle un regalo a su hijo en las Fiestas.

QUIEN TEME QUE SE LLEVEN A SUS HIJAS A ESPAÑA, ES PATO CABEZUT Y SI ES NECESARIO EMITIRÁ ALERTA AMBER

Los abogados de su ex esposa le propusieron a Pato Cabezut: -Retira tu demanda, vende tu casa, dame la mitad o me llevo a las nenas a España- No accedió al acuerdo y está dispuesto a mandar alerta amber para que no dejen salir a sus hijas.

¿METERÍAS A YOLANDA SALDIVAR, LA ASESINA DE SELENA, A TU CASA A CUIDAR A TUS HIJOS O LA CONTRATARÍAS DE LO QUE SÍ SABE HACER, SER PRESIDENTA DE CLUB DE FANS?

¿Meterías en tu casa a cuidar niños o siquiera a hacerte la cama, a alguien con el perfil de Yolanda Saldivar, la asesina de Selena, si sale bajo fianza el año que entra?

Ni las más santas y “perdonadoras” le van a dar trabajo ¿Y si le vuelve a dar un ataque de locura como cuando mató a Selena? A mí que soy Juana de las pitas, lo menos que me va a hacer, ¡es obligarme a comerme mis calzones!

Aunque cuente “su verdad” en un documental, Yolanda en libertad tiene asegurado el infierno, no le darán trabajo ni barriendo calles y ni modo que la contraten de lo único que sí sabe hacer, que es ser presidenta de club de fans, ¡después de que ya vimos como se pone cuando se enoja con la Estrella!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ