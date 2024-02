Nada le sale al Barcelona

Desde la remontada del Liverpool en la Semifinal de la Champions de 2019, el Futbol Club Barcelona no ha podido ser ni cerca el mismo. La institución está plagada de malas decisiones y absolutamente nada les sale; cuando parece que pueden encontrar el rumbo, otra vez se les nubla el panorama.

El sábado pasado, el técnico del conjunto catalán, Xavi Hernández, anunció su renuncia del equipo hasta final de temporada, luego de caer 3-5 contra el Villarreal en casa. Pero ¿por qué hasta final de temporada? Hay muchas especulaciones; sin embargo, la realidad es que la directiva no lo podía despedir, ya que si lo hacían, tendrían que pagarle el resto de su contrato y hubiera sido un gran gasto para el club ante la crisis financiera que tienen. Entonces, para calmar un poco las aguas, Joan Laporta le habría pedido que renunciara para que no lo tuvieran que indemnizar, y les diera tiempo de buscar un nuevo entrenador.

Después de que se fue Lionel Messi en 2021, a la organización blaugrana le costó mucho la reestructuración, pero, poco a poco, fueron encontrando piezas claves y sacando jugadores buenos de la Masía. A pesar de que en varias ocasiones fichaban futbolistas sin sentido, en términos generales iban mejorando. Justamente, Xavi llegó al banquillo en 2021, y en el campeonato español el equipo jugaba bien, nada espectacular, pero cumplía bastante con lo que tenía disponible, tanto así que ganó una liga y una Supercopa de España, en 2023.

El tema con el estratega de 44 años es que no compite en Europa. En sus primeras dos temporadas no pasó de los grupos de la UEFA Champions League y en la Europa League fue eliminado por el Eintracht Frankfurt y el Manchester United. Además, en la mayoría de las ocasiones, cuando su equipo pierde, no es autocrítico, pone pretextos para todo y no toma responsabilidad de sus actos. Apenas este año clasificó a los Octavos de Final de la Liga de Campeones y se verá cómo juegan en tales instancias.

Así que todos estos factores, sumados a la pésima temporada que está teniendo el Barcelona, hicieron que Xavi se viera obligado a relegar su cargo. En la Copa del Rey, fueron eliminados por el Athletic de Bilbao en Cuartos de Final y en la liga se ubican en la cuarta posición a ocho puntos del líder Girona. Hay que destacar que el plantel con el que cuenta actualmente es muy bueno sin ser top.

La directiva tiene que replantearse varias áreas, pero es fundamental que hagan un esfuerzo por traer a un técnico de élite, alguien comprobado y con títulos en su palmarés que lo respalden. La entidad blaugrana ya no está en el punto de experimentar; es una institución muy grande que tiene que estar peleando siempre en lo más alto.

Como institución, tienen que dejar de poner excusas y comportarse como el equipo histórico que son. Lo que más le puede molestar a la afición blaugrana es que no se hagan las cosas bien; los resultados se pueden dar o no, pero lo que frustra son las maneras. Es un buen momento para reflexionar sobre qué camino buscan tomar para el futuro.

POR MARIANO TORRES

PAL