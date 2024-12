Mil trabajadores a la calle por los impagos de Pemex y que hoy empiezan

PEMEX EMPEZARÁ A pagar hoy a sus proveedores. Los primeros seleccionados son pequeñas y medianas empresas locales ligadas a servicios esenciales, como transporte de personal y avituallamiento.

La Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, mandó una primera partida de 2 mil millones de dólares para reflotar a un conjunto, fundamentalmente, de Pymes que ya están al borde de quebrar.

(Créditos: El Heraldo de México)

Como le informé hace unos días, se armó un crédito sindicado con Citi, Barclays, Deutsche Bank y Bank of America por alrededor de 9 mil millones de dólares, casi la mitad de la deuda que la petrolera arrastra.

Trascendió que el alemán Deutsche Bank y el inglés Barclays, al mando de Jorge Sánchez-Lara y Raúl Martínez-Ostos, respectivamente, aportaron cada uno alrededor de 3 mil millones de dólares.

(Créditos: El Heraldo de México)

A su vez, los estadounidenses Citi, dirigido por Álvaro Jaramillo, contribuyeron con otros aproximadamente de 2 mil millones, y el Bank of America, que preside Emilio Romano, unos mil millones más.

De acuerdo con el plan de Hacienda, la Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González, y Pemex, que comanda Víctor Rodríguez Padilla, se liquidará paulatinamente y primero a los pequeños proveedores.

(Créditos: El Heraldo de México)

Los grandes contratistas empezarían a recibir sus pagos hasta febrero próximo, de acuerdo con lo expresado esta semana en el que fue el último Consejo de Administración del año de Pemex.

Los pagos llegan a poco más de dos meses de que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia, cuando la producción de hidrocarburos líquidos sigue cayendo en picada, encendiendo las alarmas.

En octubre de 2024, México produjo 1.78 millones de barriles diarios (mbd), marcando una caída de 6.82% en comparación con octubre de 2023, cuando se registraron 1.91 millones de barriles diarios.

Analistas estiman que al cierre de este año la producción de la petrolera dirigida por el químico Rodríguez Padilla estará por debajo de los 1.7 millones de barriles diarios.

El mayor responsable de este declive es Pemex Exploración y Producción (PEP), de Néstor Martínez, que reportó una caída interanual de 7.5%, al extraer apenas 1.68 millones de barriles diarios en octubre. (Créditos: El Heraldo de México)

Los operadores privados, con una producción promedio de 100 mil barriles diarios, no han logrado compensar el desplome de la estatal, ni tampoco lo lograrán detener en los próximos meses.

Con las cifras preliminares disponibles, analistas advierten que la caída será aún más grave en noviembre, diciembre y enero, debido a los 20 mil millones de dólares en adeudos de Pemex con sus proveedores.

Este pasivo ha llevado a la suspensión de operaciones por parte de contratistas y a una oleada de despidos masivos; además, los cambios en los esquemas de contratación han agudizado el panorama.

Las gigantescas deudas con proveedores han derivado el despido de más de mil empleados de empresas en Ciudad del Carmen, Paraíso, Villahermosa y Veracruz.

Esto incluye a compañías internacionales como SLB, Halliburton, Weatherford, Baker Huges, Tenaris-Tamsa y nacionales como La Latina, Marinsa, Protexa, Grupo R, Opex, GSM Bronco, Pegaso y Grupo México.

Todo lo anterior ha provocado lo que se anticipa como una estrepitosa caída en la producción nacional de la principal empresa del Estado para el primer semestre del siguiente año. (Créditos: El Heraldo de México)

Las decisiones en materia energética de Andrés Manuel López Obrador y Octavio Romero Oropeza comienzan a pasar factura a la nueva administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes de que termine el año, la petrolera deberá admitir este desplome productivo que ya está generando un boquete fiscal para 2025, lo que ha encendido las alarmas en la Secretaría de Hacienda.

En el segundo piso de la 4T anticipan que, a medida que las cifras de producción se hagan públicas, habrá un impacto negativo directo en la calificación crediticia Pemex y en la deuda soberana del país. (Créditos: El Heraldo de México)

CRÍTICO GOLPE EL que acaba de recibir Niagara Bottling. La embotelladora de agua que comanda Víctor Palomo obtuvo su tercer revés judicial en un amparo promovido en su contra por la “Fundación para la defensa del medio ambiente, desarrollo y respeto a los derechos humanos de los núcleos agrarios”. En un primer momento, el colectivo agrario obtuvo de la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, Pamela López Swain, una orden judicial para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inspeccionara la actividad irregular de la colosal planta. En acatamiento a esta sentencia, la dependencia federal que dirige Efraín Morales clausuró el pozo de Niagara Bottling, limitando las operaciones de la transnacional. En medio de esta batalla legal, los abogados de la firma de Andrew Peykoff exigieron a la jueza declarar la ilegalidad de la clausura impuesta por la Conagua. Hasta donde se sabe, la empresa estadounidense desplegó todo su capital político para presionar a la juzgadora, pues los intereses económicos para el levantamiento de la clausura no son menores: Niagara Bottling es el proveedor exclusivo de retailers como Costco, que capitanea Mauricio Talayero, y Sam´s Club, que conduce Todd Harbaugh. Sin embargo, este intento intimidatorio tuvo el efecto contrario, pues el tribunal confirmó la validez de la clausura.

Frente a esta nueva derrota, Niagara Bottling tendría que reevaluar sus opciones, ya que de continuar con la contienda legal pondrá en riesgo su permiso de explotación de agua de casi 3 mil millones de litros, el más grande en ese sector de la industria. (Créditos: El Heraldo de México)

¿SU CASO NO avanza? ¿Pasan los meses y sigue en el “área de procesos” o “de judicialización”? Bueno, pues resulta que el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara, ordenó a su compadre, Gerardo Huerta Alcalá, titular de Asuntos Internos, de reventar a todos los agentes y fiscales del área de Procesos, cuya titular es Laura Borbolla Moreno. La razón tiene que ver con los sucesos ocurridos en el Bar Gin Gin la noche del 14 de agosto de 2024. Recordará que Lara apareció en escena para detener la aprehensión de Javier Corral, a la que su misma oficina había dado trámite horas antes. Y es que, en efecto, los agentes aprehensores de la Fiscalía de Chihuahua ingresaron el oficio de colaboración directamente en el piso 5 de la fiscalía capitalina. Corral le marcó directamente a Lara, quien a su vez le exigió a Borbolla que ordenara a su gente acudir en rescate del ex panista. Sin embargo, por contar con una verdadera carrera en Derecho, la fiscal, al igual que su equipo, se negaron a acatar la orden e intentaron explicarle al señor Fiscal que eso que hizo era un delito. Por semejante atrevimiento, ahora todas las áreas encargadas de llevar los casos de la Fiscalía ante el Poder Judicial están detenidas por el bombardeo de Asuntos Internos. Por si fuera poco, nos dicen que la situación ha derivado en un esquema de extorsión de servidores públicos a cargo de Huerta, quien pide apoyos a los fiscales “para que no tengan problemas” y ahora todos los oficios de colaboración para orden de aprehensión pasan por Ulises, quien revisa si no tiene Morena inconveniente y ya con el visto bueno, los tramita.

A PROPÓSITO DE la Fiscalía de la CDMX, se cayó la candidatura de Bertha Alcalde Luján para encabezarla. La abogada no pasó el examen de control de confianza que aplicó a los siete aspirantes la Guardia Nacional, que comanda el general Hernán Cortés Hernández. A pesar de que los militares encontraron muchas inconsistencias y hasta mentiras en las respuestas que dio, el Consejo Judicial Ciudadano de la CDMX y en particular su presidente, Jorge Nader Kuri, aspirante por cierto a ministro de la próxima nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se empeñó el martes en sesión meterla a como diera lugar en la terna finalista. (Créditos: El Heraldo de México)

Patética su intervención que rayó hasta en el ridículo. A estas alturas, sólo una operación política de los grupos duros de la 4T, no necesariamente afines a la Presidenta Claudia Sheinbaum, podrían sacar del atolladero a la hermana de la presidenta de Morena. Habrá que ver con qué sorpresas sale en las siguientes horas el dichoso Consejo de Nader y quiénes terminan integrando la terna que ya debería tener en sus manos la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL