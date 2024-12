Mi experiencia con la interrupción del embarazo: perspectiva desde la medicina

En los debates sobre el aborto, es común que se incluyan las creencias religiosas como parte de los argumentos en su contra. Yo misma lo hacía. Pero, como médica, ver las consecuencias de los abortos inseguros de primera mano, cambió mi forma de ver las cosas, y me hizo entender que una mujer que toma la decisión de interrumpir su embarazo, va a encontrar la forma de hacerlo.

Recuerdo una historia que me llevó a reconsiderar mi perspectiva. Después de terminar mi carrera de medicina, una mujer llegó a mi consultorio pidiendo ayuda para un aborto. Mis convicciones religiosas me llevaron a rechazar su solicitud con firmeza. Sin embargo, ella no se dio por vencida y buscó un procedimiento sin asistencia médica, sin acompañamiento y en condiciones poco sanitarias. Horas después, uno de sus hijos llegó corriendo al centro de salud donde yo trabajaba, implorando ayuda porque su madre estaba en grave peligro.

La mujer era de una comunidad muy alejada, a donde no llegaban servicios de transporte. Afortunadamente, yo tenía un carro y me dirigí hacia allí con la esperanza de poder ayudarla. Cuando llegué a la choza donde la mujer vivía con sus 6 hijos, ella ya había perdido una cantidad alarmante de sangre; su vida estaba en peligro y necesitaba atención médica urgente.

Ese momento fue un golpe brutal a mis creencias. Vi que detrás de cada decisión como la de esta mujer había una historia que no podía ignorar. La realidad no podía ser más clara: la criminalización no evita que las mujeres busquen la interrupción de un embarazo; solo las empuja a recurrir a métodos inseguros y peligrosos sin lun entorno médico adecuado.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud revelan una verdad dolorosa: los abortos inseguros provocan aproximadamente 39,000 muertes al año y llevan a millones de mujeres a hospitales debido a complicaciones graves. Estas estadísticas no son solo números; son vidas humanas, historias de sufrimiento que podrían haberse evitado con un acceso adecuado a servicios de salud seguros.

La aprobación del dictamen sobre la despenalización del aborto en el Estado de México es un paso importante que pronto llegará a todo México. Pero aún queda un largo camino por recorrer. Lamentablemente, seguimos enfrentando un entorno donde la criminalización y el juicio persisten, atacando a niñas, mujeres y otras personas embarazadas. Esto ocurre porque el aborto continúa siendo el único servicio de salud que es tratado como un delito.

Por esto, veo con esperanza la discusión para sacar el aborto del Código Penal de la Ciudad de México, esto significaría que este procedimiento médico sea regulado desde normas de salud y no desde el sistema penal.

Nadie tiene el derecho de imponer un límite a las decisiones personales sobre su propio cuerpo. Todas las personas merecemos acceso a la atención médica adecuada y al respeto a nuestras decisiones, sin ser juzgadas ni condenadas. En nuestra búsqueda de justicia y empatía, debemos recordar que nuestra misión es brindar ayuda, no imponer castigos.

Por: Aurora Morales Domínguez, médica ginecobstetra (Ced. Prof. 6673216)

MMV