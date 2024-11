Corcholatas tóxicas: se acabó la borrachera

CON EL REGRESO de Donald Trump a la Casa Blanca, se le va acabar la borrachera de poder a Morena y la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene que empezar a dar pasos hacia una gobernanza más institucional.

Las principales piedras en los zapatos de la mandataria se llaman Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y, en mucho menor medida, Marcelo Ebrard.

Las corcholatas que le disputaron la candidatura a la Presidencia y que Andrés Manuel López Obrador les heredó en posiciones estratégicas, desde donde ahora se mueven con agendas particulares.

Esos intereses, que no son precisamente los de Sheinbaum, van a meter en aprietos al segundo piso de la 4T con el próximo presidente de Estados Unidos, que ya empezó a delinear su agenda bilateral.

Trump viene con todo, no para “revisar” el T-MEC, sino para renegociarlo e imponer nuevas reglas que van a chocar con las reformas que desde principios de año se empujaron en Palacio Nacional.

El magnate no va a aceptar violaciones al tratado comercial que impliquen afectaciones a los intereses estadounidenses y la primera damnificada será la Reforma al Poder Judicial que tanto se festejó.

Ricardo, Adán y Gerardo reciben instrucciones de un personaje que ya no puede ocultarse y que todo el tiempo se le ve atendiendo órdenes por el WhatsApp en su escaño del Senado: Alejandro Esquer.

Esquer, secretario particular de López Obrador, que no se ha despojado de esa función, es el hombre de mayor confianza del tabasqueño y funge como embajador plenipotenciario de aquél.

La principal victoria fue haber pasado la Reforma Judicial sin moverle una coma, con la aplanadora de Morena y partidos aliados en el Senado, vía López Hernández, y en Diputados, vía Monreal Ávila.

Ahora estos mismos personajes líderes del partido en el poder se enfilan a repetir el numerito con la desaparición de los siete órganos reguladores: el Inai, Cofece, IFT, Coneval, CNH, CRE y Mejoredu.

El problema es que tanto la Reforma Judicial como la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) violan los acuerdos del T-MEC.

Trump ya mandó un primer mensaje: llamó otra vez al durísimo Robert Lighthizer para dirigir la Oficina de Representación Comercial, el feroz negociador del T-MEC experto en imponer aranceles.

China, México y la Organización Mundial de Comercio están en la mira de Trump que, con el respaldo de los ciudadanos estadounidenses, busca un nuevo orden comercial, más proteccionista.

¿Adiós a las reformas de López Obrador?

LOS PRINCIPALES ASESORES de la Presidenta Claudia Sheinbaum, no los de Morena y el ala radical, sino los técnicos y estudiosos como ella, ya le alertaron de lo que viene con Donald Trump. La prioridad es cubrirse en lo comercial con potenciales aranceles que no dudará en fijar el implacable abogado Robert Lighthizer. La primera llamada está por anunciarse en menos de dos semanas: represalias por violar el T-MEC en materia de prohibición del maíz transgénico, que le adelantamos el viernes. El Canciller, Juan Ramón de la Fuente, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, ya dieron un primer paso: buscar a Jesús Seade para apoyarse en una voz experta. Seade no solo fue el representante de Andrés Manuel López Obrador en la fase final de la negociación del T-MEC, sino que es un funcionario de larga carrera en el ámbito del comercio exterior. Desde 2021 es el embajador de México en China, país del que la 4T se quiere deslindar como muestra de buena voluntad para llevar la fiesta en paz con Trump. Seade está siendo considerado para ser el jefe del equipo que renegociará el T-MEC por su experiencia y relaciones en Washington, empezando con su amistad con Lighthizer. ¿Quién mejor que él para romper el hielo? Seade estaría en medio de Juan Ramón y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Sheinbaum quiere un equipo profesional y de primer nivel, tarea que le encomendó a Lázaro.

LA SEMANA PASADA dejó la Coordinación Técnica de Planeación del IMSS Karina Sarmiento. De ella le referimos en más de una ocasión como operadora de Eduardo Thomas, quien hace un mes entregó la Unidad de Administración del mismo instituto. Junto con Jorge de Anda operaron los famosos PACs, las compras regionales de medicamentos con sobreprecio. En lugar de Karina está llegando Sandra Flores Pérez, que viene del Órgano Interno de Control. Es experta en fiscalización y su primera encomienda será revisar las recientes adquisiciones de insumos para la salud, además de la revisión de precios, contratos y proveedores. Hay expectación en la industria farmacéutica por lo que pueda encontrar.

Y POR CIERTO, al final no se fue de Birmex la todavía encargada de la Dirección de Administración y Finanzas, Emma Luz López. A pesar del choque que tuvo con su jefe, Iván Olmos Cansino, director general y quien le solicitó la renuncia que se supone era efectiva desde el martes pasado, la funcionaria que viene de la Dirección de Administración de Finanzas de la Secretaría de Salud de la CDMX, y, por ende, del grupo de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se mantuvo en su posición. La gran duda es si, como se lo exigió al mismo Olmos Cansino, solo por sus manos en Birmex pasará la compra consolidada de medicamentos 2025 y los 130 mil millones de pesos presupuestados para ello.

POR JUECES COMO Edgar Enrique Vasconcelos Martínez de la Vega, que no atienden con ética casos que se le presentan, es que el Poder Judicial perdió la batalla contra la reforma promovida en febrero pasado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular del Juzgado 36 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, se niega a resolver un tema de jurisdicción voluntaria que obra en el expediente 828/2024. Está pidiendo a sus promoventes un moche que equivale a una tercera parte de un inmueble que se busca enajenar.

SOLO DOS MUJERES, de una lista de nueve personas, se registraron para contender por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Y una es la favorita: Bertha Alcalde, la otra es Anaid Valero. Los hombres son Fernando Moreno, César Silva, Francisco Javier Rodríguez, Mario Alberto Martell, José Eduardo Ortiz, José Alejandro García y Ulrich Richter. Alcalde es la candidata del ala dura que sigue cuidando los intereses de Andrés Manuel López Obrador, quien también dejó al frente de Morena a su hermana, Luisa María Alcalde.

