¿Viajas por la foto o para disfrutar?

Hace unos días me fui de vacaciones, y algo que me sorprendió fue ver a personas de todas las edades preocupadas por tomarse la mejor foto, yo también, pero no siempre salía bien, lo cual me hacía sentir frustrada y entonces me pregunté ¿viajé por la foto o para disfrutar?

La fotografía es una forma de capturar momentos que no volverán, por ello, desde su invención se ha integrado como parte esencial de nuestras vidas ¿Quién no tiene un álbum en casa que, de vez en cuando hojea y se encuentra con esas fotos imperfectas, cargadas de recuerdos?

Con la llegada de los celulares con cámara y las redes sociales, tomar una foto en cualquier reunión, evento, viaje o nueva experiencia se ha vuelto casi obligatorio en nuestras relaciones personales.

Datos de Google Photos de 2022 reportaron que se toman 4,7 millones de fotos al día a nivel mundial, lo que equivale a unas 55 mil fotos por segundo. Revisando mi galería en los últimos 12 meses he tomado 4 mil fotos, en promedio, 300 por mes. Tenemos una infinidad de fotos porque nos sacamos tantas como sea posible para vernos bien o para capturar la mejor esencia de lo que tenemos enfrente.

Durante mi viaje, observé que muchas personas esperaban más de una hora para tomarse fotos en lugares específicos, repitiendo las típicas poses instagrameables.

Muy pocas se salían del cuadro para explorar o disfrutar de otros paisajes que ofrecía el lugar.

Tomado en cuenta mi experiencia me atrevo a decir que cada vez más viajamos por conseguir la foto que por disfrutar, es más, vamos construyendo la escena desde antes, nos compramos o elegimos la ropa adecuada para capturar ese momento y compartirlas en redes sociales.

Preguntado a millennials porque se sacan fotos durante sus viajes algunas de las respuestas son: para recordar los lugares a los que voy, para hacer de mis redes mi álbum personal, para compartirlas en redes y presumir en dónde he estado o para compartir estas experiencias como logros etc.

Varios estudios han indagado sobre la fotomanía actual y de manera resumida estos son algunos resultados: entre más fotos sacamos, menos conexión emocional existe con el momento, pues nuestra concentración está en lograr una buena toma, lo que se le conoce como “efecto de desconexión”.

Además, esto afecta nuestra memoria, ya que el cerebro tiende a relajarse en su necesidad de recordar, sabiendo que la información ya está almacenada en un dispositivo. A este fenómeno se le llama el “efecto de descarga cognitiva”, lo que nos lleva a depender cada vez más de la tecnología para recordar.

El punto que me propuse resolver fue ¿Cómo disfrutar de un viaje ante este fenómeno digital? Aquí algunos puntos que puse en práctica conforme iba avanzando en el viaje.

1. Renuncié a tomarme fotos en los lugares donde había largas filas y exploré otros puntos.

2. No retraté todos los lugares, algunas cosas se quedaron solo en mi mente.

3. Dejé las fotos para el final, primero me concentré en observar lo que estaba frente a mí, a las personas y sentir el ambiente.

4. Para no robarle mucho tiempo al disfrute, y disminuir mi frustración de no lucir instagrameable elegí en qué lugares quería una foto, me esforcé por salir lo mejor posible y acepté lo que la cámara podía captar.

La verdad, no ser parte de este fenómeno es imposible, porque en mi caso siento que soy una grinch que no encaja con el mundo actual, además no es nada sencillo lograr una buena foto, implica tiempo y muchas tomas lo que desde mi punto de vista le quita energía y encanto a la experiencia.

El reto es encontrar un equilibrio: vivir el momento sin la presión de tomar fotos perfectas todo el tiempo y quedarnos con algo que ninguna cámara puede capturar, la sensación de haber estado ahí.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

@DULCEGALINDOVILLA

MAAZ