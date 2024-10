Se siente la pelota de otoño en la MLB

Apenas inicia octubre, y se puede sentir totalmente una mística diferente en el diamante. Se juega a un nivel distinto; absolutamente todo se vuelve estratégico. Cada error, cada robo de base, cada cambio de pitcher puede dictaminar un partido o hasta una serie. Este es el momento en el que se juega el auténtico béisbol. Hay que ser agresivo para ganar; si no juegas así, te vas a casa.

Estamos viviendo una gran postemporada. Desde la Serie de Wild Card, cambia la dinámica de los equipos. El enfrentamiento que más sacó chispas, sin duda, fue el de los Brewers ante los Mets, una serie que desde el primer instante se sintió como de postemporada. Fue tan pareja y cerrada que fue el único duelo que se definió en tres juegos. El conjunto de la Gran Manzana se llevó la victoria en la novena entrada. Una sorpresa fue la de los Tigers, que barrieron a los Astros en dos partidos en el Minute Maid Park.

Ahora mismo, se está jugando la ronda divisional: Yankees vs. Royals, Tigers vs. Guardians y Dodgers vs. Padres.

El único equipo que ya está en la serie de campeonato son los Mets de Nueva York, quienes vencieron en cuatro juegos a los Phillies de Filadelfia. En el papel, la novena de Rob Thomson lucía como favorita, pero en la pelota caliente eso puede ser un arma de doble filo, y el cuadro de Queens salió con todo y arrasó en la ronda divisional. Ojo con lo que están haciendo Francisco Lindor y Pete Alonso: están encendidos y comandando a su equipo.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego nos están regalando la mejor serie de todas, empatados a dos juegos. Es un auténtico espectáculo tanto en la caja de bateo como a la defensiva. Simplemente es mucho talento en el diamante: Fernando Tatis, Shohei Ohtani, Manny Machado, Mookie Betts y compañía nos brindan una batalla capítulo tras capítulo. Hemos visto macaneos increíbles e incluso robos de cuadrangulares. Mañana, en el Dodger Stadium, se sabrá quién accederá a la serie de campeonato.

Los Tigers de Detroit están al frente en la serie, dos juegos a uno, ante los Guardians de Cleveland. Tarik Skubal es la cara del equipo; está intratable desde la lomita, haciendo morder el polvo a sus rivales. Pero lo que está haciendo el manager A. J. Hinch es digno de destacar: tiene un roster sin nombres rimbombantes, pero los tiene jugando buena pelota. Son ordenados y cometen muy pocos errores. Este es un duelo muy parejo, pero la novena de Michigan tiene todo para acceder a la siguiente fase.

Por su parte, los Yankees de Nueva York lideran la serie frente a los Royals de Kansas City, dos juegos a uno. Los mulos de Manhattan están jugando bien, pero no de manera extraordinaria como lo venían haciendo, y la razón es que a Aaron Judge le cuesta mucho la postemporada. Sus números bajan notablemente; en el juego de ayer, se fue de cuatro nada, y en los tres juegos solo tiene un imparable. Ojalá despierte, porque cuando está viendo bien la pelota, la liga tiembla.

No hay nada como la pelota de octubre, nada. El aura que hay en cada parque es indescriptible: es la vibra de la gente, la incertidumbre, la comida, el frío y la emoción de los jugadores lo que hace que los playoffs de la MLB nunca pierdan su magia. Y ni hablemos de la Serie Mundial, que es una locura. El objetivo es claro para las franquicias: todo o nada para llegar al Clásico de Otoño.

