Gobernadores ‘bajo la Lupa’

La Estrategia de Seguridad Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un punto de inflexión respecto a la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador.

Mientras que el enfoque previo centralizaba las decisiones, ahora los gobernadores de las 32 entidades del país tendrán un papel activo y directo en el combate a la violencia. El gabinete federal completo tendrá mayor protagonismo, pues estará desplazándose a los municipios con mayor índice delictivo para coordinar acciones en el terreno.

En este sentido, vimos esta semana, en Culiacán, Sinaloa, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acompañado del titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, mientras que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, trabajará en Guanajuato para que, en las zonas de mayor índice delictivo, en conjunto con la Secretaría del Trabajo, a cargo de Marath Bolaños, y otras dependencias, apoyen directamente a la población, con el objetivo de ampliar las oportunidades para rescatar a las y los jóvenes de grupos delincuenciales o de la violencia y las adicciones.

La diferencia clave en esta nueva estrategia radica en la descentralización del mando operativo y la exigencia de resultados a los gobernadores. No se limitará el control desde la Ciudad de México, sino que se exigirá a los mandatarios estatales entregar diagnósticos claros y asumir responsabilidades en las reuniones de seguridad que se van a realizar en Palacio Nacional. Con esto, Sheinbaum no solo busca coordinar esfuerzos entre el gobierno federal y los estatales, sino que se compromete a una intervención más decidida y local en los puntos críticos de inseguridad.

Robledo: ¿Descuido o ambición personal en la reforma judicial?

El diputado morenista Juan Ramiro Robledo ha quedado en el centro de las críticas dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales, al ser señalado por los descuidos en la revisión de la Reforma Judicial bajo su presidencia.

En particular, la omisión de contradicciones en la elección de jueces ha generado severas reacciones, lo que ha sido interpretado por algunos como una muestra de desinterés en su labor legislativa. Para muchos, Robledo parece estar más centrado en sus ambiciones personales que en los asuntos cruciales de la Reforma Judicial.

Este panorama no solo complica su situación, sino que también parece alejarlo de sus aspiraciones de figurar en la boleta rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Después de este error, algunos dicen que él mismo se ha puesto obstáculos en su camino. Además, queda ‘en el aire’ el debate sobre la imparcialidad en el Poder Judicial, ya que, para aspirar a un cargo en dicho ámbito, basta con que los militantes de partidos renuncien a su afiliación política, lo que plantea serias dudas sobre la equidad en el proceso.

Por lo pronto, será la Comisión de Justicia quien sesione para revisar estos errores y enviar las correcciones al Pleno del recinto de San Lázaro para que sean votadas, siempre y cuando no impliquen realizar modificaciones constitucionales.

EN CORTO. Después de evidenciar su machismo y misoginia, al decir que “tendríamos una ama de casa, seis años” refiriéndose a la Presidenta de México, el actor Rafael Inclán se viralizó con esta lamentable frase en redes y no le fue nada bien a pesar de sus “disculpas”. Y es que tal vez el actor no tiene ni idea de lo que representa el trabajo no remunerado de una ama de casa.

Son más de 22 millones de personas trabajadoras del hogar no remuneradas en el país, y 92 por ciento de ellas, son mujeres, sin reconocimiento ni pago, pero que sostienen la economía mexicana. Según el Inegi, en 2022 las amas de casa aportaron 24.3 por ciento del PIB.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarcíaMX

