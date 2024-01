Ya pasadas las fiestas y empezando este año, siempre agradecido con el Heraldo por difundir tan generosamente mis reflexiones escritas, me permito iniciar con una muy personal.

Empezaba el año 1964 cuando tuve la oportunidad de realizar mi primer viaje al extranjero para estudiar inglés. Mi abuela Rosa María Tommasi, entusiasta de este primer periplo me dijo: en las hojarascas del tiempo los recuerdos se difuminan, distorsionan, se cambian palabras, personas, momentos y recuerdos. No sucumbas a las trampas del tiempo, busca - siempre que puedas - labrar en alguna libreta el paso de tus días, alegrías y penas por igual. Me regaló un librillo de piel, y desde ese momento, primero por obligación, después por reminiscencia, ahora por costumbre he anotado el desarrollo de todas mis jornadas.

No me limito a la narración de los hechos del día, busco resaltar detalles imperceptibles, e ilustrar la singularidad de la jornada recolectando notas de libros, revista o ensayo que leí, complementando con recortes de periódicos incluso frases que conjugaron la aritmética de los segundos y de las vivencias que trato de plasmar por escrito para no olvidar.

No es un diario. No tiene esa pretensión literaria, menos esa profundidad narrativa. Es una colección de momentos, sirve para aquilatar el cierre de la jornada. Es, si lo queremos ver con más optimismo, una reseña de la cotidianidad, repleta de luces y sombras.

Cada fin de año, acostumbro también revisar cómo entendí una circunstancia, momento o acontecimiento. Si sigo viendo con la misma tonalidad esas tintas del pretérito o bien qué dejé de observar, que no alcancé a comprender y qué aprendí. No hay mejor autoaprendizaje que el poder abrazar con firmeza y de frente, errores, momentos amargos o alegrías inesperadas, saber que en estos, se encuentran la posibilidad de mejorar. O bien como aconsejaba Mahatma Gandhi: “mientras más reflexiono y miro hacia el pasado, más vívidamente siento mis propias limitaciones.”

En esta retrospectiva, encontré mis notas del día en que los medios de comunicación nacionales y extranjeros empezaron a reseñar la inesperada aparición de una desconocida variante de un virus, y cómo, hoja a hoja, pasé de la incredulidad apocalíptica a la resignación sepulcral. Muchos cuadernos que hallé encerraron en sus hojas meses de una terrible pandemia, partida de amigos, familiares -la tragedia enquistada en forma de apuntes y recordatorios destinados a ser anotados en las páginas que sirven para hablar con uno mismo-.

A hojas de ese momento, a reseñas de diversas realidades y al cierre del cuadernillo que le correspondió a 2023, no quiero detenerme a hacer el rompecabezas de los eventos que fueron la espiral de la trágica narrativa nacional o internacional.

Lo cierro simplemente con el balance de esta breve colaboración, sin acotaciones, sin glosa o explicaciones para honrar a los momentos que fueron las entrelíneas de mi bitácora. Familia, amistades (vetustas y nuevas) amenas charlas, risas, libros, cafés y escritos. En la geografía de mis apuntes, esos espacios trascienden más allá de la narrativa barroca de las intrigas, insidias, envidias, verborrea y claroscuros de nuestra jornada diaria.

Esos son los breves instantes, que más allá de una alegría plástica y comercial de la temporada, quiero destacar, como remembranza cautelosa de que aun en la oscuridad más profunda, no podemos olvidar la sinfonía silenciosa de momentos significativos.

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

