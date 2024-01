2024, el año de las mujeres

Consumado quedará el empoderamiento de las mujeres en México este 2024, pues es prácticamente un hecho que el 1 de septiembre, por primera vez en nuestra historia, rendirá protesta una presidenta de la República.

Significa la apoteosis de una lucha histórica por la igualdad en México, aunque no ganada del todo ni fuera de riesgos, sobre todo ante la agenda de los promotores de la falsa inclusión que continúan arrebatando espacios a las mujeres.

Por el lado del oficialismo, Claudia Sheinbaum compite con la oferta de dar continuidad al proyecto transexenal del presidente Andrés López Obrador, quien sin entender el gran salto cualitativo que estamos a punto de dar en materia de igualdad, le tiró línea sobre lo que debe hacer en su eventual gestión.

Principalmente, empujar iniciativas de reformas al sistema electoral, para debilitar al INE; y al Poder Judicial, donde busca que los consejeros, ministros, magistrados y jueces se elijan por voto ciudadano.

De lado del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD, la hidalguense Xóchitl Gálvez busca dar cerrojazo al régimen lopezobradorista, lo que implicaría reforzar las instituciones que garantizan los contrapesos de poder y reconstruir programas que se eliminaron pese a su trascendencia social, como el seguro popular.

Sobre el pecho de una de ellas cruzará la banda presidencial. Pero no será la única que pondrá rostro femenino al desarrollo de la nación en éste y los próximos años.

De entrada, su elección dependerá en gran medida de las mujeres. De acuerdo con la lista nominal del INE, actualizada al 14 de diciembre de 2023, son 50 millones 692 mil 569 las electoras, contra 46 millones 965 mil 781 electores.

A la par, relevante papel tendrán otras dos mujeres: Guadalupe Taddei y Mónica Soto. La primera, como consejera presidenta del INE tiene la tarea de organizar la elección, contar los votos y garantizar que se mantenga la transparencia, certeza y confiabilidad de los resultados, sean cuales fueren, como ha ocurrido en lo que va de este siglo.

A la segunda, como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tocará conducir a buen puerto la calificación de la elección, validando lo arrojado por el INE o corrigiéndolo, según sea el caso.

Además, Soto tiene el reto de mantener la unidad en el pleno, toda vez que hemos visto rebeliones de magistrados que derivaron en la remoción de dos de sus presidentes: Reyes Rodríguez, en diciembre pasado; y José Luis Vargas, en agosto de 2021.

Otra protagonista, por supuesto, será Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien durante todo el 2023, defendiendo la Constitución, se convirtió en uno de los pocos diques de contención a los impulsos del presidente López Obrador para destruir los contrapesos.

Hay más, muchas más mujeres que tienen y tendrán roles importantes en el país, pero sin duda las cinco mencionadas marcarán la pauta no sólo para 2024, sino para el próximo sexenio.

Camaleones panistas aparecieron en Yucatán, pues de repente cambiaron de azul a guinda: unos 40 de ellos se sumaron a la campaña del candidato de Morena al gobierno estatal, Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

Entre ellos están Mario Cruz Herrera y Gregorio Dzul May, ex alcaldes de Acanceh; Elsy Rivera Sánchez, ex alcaldesa de Dzemul; y Jaime Hernández, ex presidente municipal de Peto, quienes ofrecieron al morenista su apoyo para suceder al mandatario Mauricio Vila.

EN EL VISOR: A tambor batiente cerró su precampaña el candidato de la alianza PA, PRI, PRD y PSI al gobierno de Puebla, Eduardo Rivera. No sólo estuvieron los dirigentes y plana mayor de los partidos que lo impulsan, sino que lo acompañó la abanderada presidencial Xóchitl Gálvez.

