Ciudad de México: entre las 10 mejores del mundo ¡sigue rompiendo récords!

El PRIAN acaba de recibir una bofetada más ante sus mentiras, pues a pesar de estar tan empecinados en decir que la ciudad es un desastre, instituciones internacionales acaban de ubicarla como una de las 10 mejores ciudades del mundo para vivir. ¡En el sexto lugar!

Entre la lista están: Nueva York, Estados Unidos; Cape Town, Sudáfrica; Berlín, Alemania; Londres, Reino Unidos; Madrid , España; Ciudad de México; México; Liverpool, Reino Unido; Tokio, Japón; Roma, Italia y Porto, Portugal.

La encuesta Best Cities in the World es elaborada a través de encuestas a los habitantes, a quienes se les consulta sobre la asequibilidad de la comida y la escena cultural; además de cómo los hace sentir la ciudad. México también se distinguió como una gran metrópoli en la que resalta la facilidad para hacer amigos.

La ciudad de México está mejor posicionada que Liverpool, Tokio, Roma y Porto. “Las principales ciudades del ranking no sólo son lugares increíbles para visitar y salir, con restaurantes, cultura y vida nocturna de clase mundial, sino que también son excelentes lugares para vivir, con un fuerte espíritu comunitario, y una vibra innegable” refiere la plataforma internacional Time Out, encargada de la encuesta.

Además, en el camino de la gran transformación hacia la construcción de una Ciudad Innovadora y de Derechos, la ciudad de México ha recibido varias muestras de reconocimiento nacional e internacional a través de los premios otorgados por diversas organizaciones entre los que encontramos: EL MEJOR PARQUE DEL MUNDO, 2019 (LARGE URBAN PARKS GOLD AWARD), otorgado por el World Urban Parks, en reconocimiento al modelo de gestión del Bosque de Chapultepec, su mantenimiento y seguridad, el diseño de sus instalaciones y la participación de la comunidad en su conservación y desarrollo.

El premio a la CIUDAD GANADORA GLOBAL EN EL DESAFÍO DE CIUDADES DE WWF 2019-2020 (ONE PLANET CITY CHALLENGE, OPCC), otorgado por el Fondo Mundial para la Naturaleza por el compromiso de la Ciudad de México para avanzar en su agenda climática, con la asignación de fondos suficientes para acciones concretas destinadas a aumentar la resiliencia y mitigar los Gases de Efecto Invernadero (GEI), procesos de consulta para incluir a los sectores relevantes y una estructura gubernamental sólida para coordinar los compromisos relacionados con el clima, entre otros aspectos.

El GOBERNARTE PREMIO EDUARDO CAMPOS, 2019 , otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo por las mejores iniciativas innovadoras de gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe. Primer Lugar del Premio a la Innovación en Transparencia, 2019. El Premio tiene como objetivo el identificar, reconocer y difundir a nivel nacional e internacional las mejores prácticas, experiencias y/o innovaciones que las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.

El premio ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA LIFT, 2019 que otorga la Open Contracting Partnership a la dependencia Tianguis Digital: Renovación y expansión del Sistema de Bicicletas Públicas Ecobici. (Adip). El programa, en su modalidad dirigida a funcionarios públicos, impulsa la innovación y mejores resultados, aumentando la competencia y la integridad, aplicando datos y perspectivas a la toma de decisiones, trabajando de manera más eficiente.

El DESIGN AWARDS, 2020 que otorga el DNA París por la Rehabilitación Socioambiental del Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina con el proyecto Arquitectura del Paisaje para la Rehabilitación Integral y Contemporánea del Área Natural Protegida de Yecahuizotl. (Sedema). Se obtuvo el premio en dos categorías: Arquitectura del paisaje para la rehabilitación integral y contemporánea y Diseño del paisaje: parques y espacios públicos, comunidad educativa e instalaciones recreativas.

El premio reconoce la incorporación de elementos detonantes que reactivan los espacios existentes e incrementan los servicios ambientales brindados, además del papel que juega para promover la interacción social y estimular la apropiación positiva de los espacios públicos; todo ello a través de un diseño contemporáneo y sustentable.

Además del PREMIO NACIONAL DE DISEÑO DISEÑA MÉXICO, 2020 .

El PRIMER LUGAR EN EL PREMIO IV BIENAL LATINOAMERICANA DE ARQUITECTURA DE PAISAJE, 2020 ;

La DISTINCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA A LIST, 2020;

El PREMIO CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES, 2020,

El WSIS PRIZE EN LA CATEGORÍA 2 INFRAESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 2020;

El PREMIO DE ORO EN LA CATEGORÍA CIUDAD SEGURA-WeGo, 2020,

El PRIMER LUGAR DEL PREMIO EDUCA- CIUDAD LATINA CATEGORÍA ORO, 2020;

La obtención de MEDALLAS DE MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN Y CONFORMIDAD, 2020,

El PREMIO CAPITAL IBEROAMERICANA DE LAS CULTURAS, 2021, el RECONOCIMIENTO EN LA BASE DE DATOS GLOBAL BUENAS PRÁCTICAS CULTURALES, CGLU.

El GUINNESS WORLD RECORDS LA CIUDAD MÁS CONECTADA DEL MUNDO (CON MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS DE WIFI GRATUITO), NOVIEMBRE 2021;

El GUINNESS WORLD RECORDS. LÍNEA 2 DE CABLEBÚS, 2021 …

Los premios U-GOB 2022 CATEGORÍA DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA PARA EL NIVEL DE GOBIERNO EJECUTIVO ESTATAL, MARZO 2022.

El LGBT+ TRAVEL AWARDS COMO MEJOR DESTINO URBANO, FEBRERO DE 2022 otorgado por la Unión Nacional de Empresarios Turísticos LGBT+… y a esta lista se suman una decena de premios más.

Lo dicho: Debe ser difícil ser prianista en tiempos de la Cuarta Transformación.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

