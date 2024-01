El triunfo y consolidación de la 4T en el 2024

El humanismo mexicano es eficaz y funciona, así lo ha demostrado el Presidente, pues hoy vivimos en un México con menos pobreza y menos desigualdad. Bajo esa lógica serán tres los rubros en los que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destinará mayor presupuesto en 2024, durante los últimos meses de su mandato.



Las prioridades serán: afianzar y mejorar los Programas de Bienestar; incrementar el salario de los trabajadores del Estado; y la conclusión de las magnas obras iniciadas por el gobierno de la 4T; es decir, no dejar obras inconclusas.



En cuanto a los programas de bienestar la meta es garantizar los incrementos, que ningún programa desaparezca y que reciban más presupuesto. Pasará de 500.000 millones de pesos a cerca de 800.000 millones de pesos lo que recibe la gente por derecho y de manera directa.



En este rubro, se incluye la mejora en el acceso a los servicios de salud; y como muestra está la Megafarmacia Bienestar inaugurada en días recientes donde se prevé tener todos los medicamentos requeridos por la población del país, con el propósito de frenar el desabasto de medicinas.



Sabemos que políticos del viejo régimen y algunos dueños de medios de comunicación controlaban la distribución de medicamentos en este país. Recuérdenlo por aquello de las críticas que oigan sobre el centro de distribución de medicamentos. Están enojados. ¡Perdieron un negocio multimillonario!



El siguiente aspecto en la Administración encabezada por López Obrador es la finalización de sus magnas obras, como el Tren Maya, el tren interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, o la refinería de Dos Bocas. Durante el primer trimestre de 2024 el Presidente inaugurará varias obras.



Por útimo, pero no menos importante, está el mejorar los salarios de la población, así como la basificación de profesores, médicos y personas que trabajan en servicios del Estado. No olvidemos el reciente aumento del 20% de los salarios a partir del primer minuto de este año.



Con ello, el salario mínimo es de 249 pesos diarios (14,40 dólares), que equivale a 7.508 pesos mensuales (434,29 dólares). En la zona libre de la frontera norte del país, está en 375 pesos diarios (21,69 dólares), 11.403 pesos mensuales (659,59 dólares); lo que significa un aumento del 110% del poder adquisitivo respecto a 2018.



Durante 2023, el salario mínimo en México fue de 207 pesos diarios (11,97 dólares) y en la zona libre de la frontera entre la nación y Estados Unidos fue de 312 pesos al día (18,05 dólares).



Además, la pensión para adultos mayores aumentó a 6 mil pesos bimestrales.



La Cuarta Transformación sigue trabajando para quines más lo necesitan, y de esa manera hay progreso económico y bienestar social para todas y todos los mexicanos que a lo largo del 2024 tendrán aún un mejor año.



¡Que así sea!

Lealtad con leatad se paga…

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

PAL