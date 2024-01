2024, año de nuevos ciclos

Las fiestas de Año Nuevo son una manera simbólica que tenemos para cerrar y abrir ciclos en nuestras vidas familiar, personal y laboral, pero también en lo público y en lo político. El presidente López Obrador, por ejemplo, cerró 2023 inaugurando el Tren Maya y el aeropuerto internacional de Tulum.

El movimiento de la Transformación, por otro lado, está abriendo 2024 con la tarea de construir una plataforma de propuestas que serán política pública rumbo a la Presidencia de México. También viviremos en este año el inicio de las campañas formales entre las tres organizaciones electorales que se presentarán a competir por la silla presidencial.

En lo personal, cerré el año trabajando y disfrutando de la vida del campo, que es la razón por la que lucho desde todas las trincheras. Estos últimos años me he dedicado a ser senador, y lo soy de tiempo completo. También me tocará terminar una legislatura histórica, cerrando este ciclo político-legislativo y abriendo otro, rumbo a lo que depare el futuro en lo personal y en lo político.

Tengo aún muchas cosas que aportar, y lo haré en este 2024 desde todos los espacios que me toquen; tanto en las organizaciones sociales como en el partido en donde milito, pero, indudablemente y más importante que nada, al servicio de las personas. Los trabajadores y las trabajadoras de la tierra, las personas en situación de vulnerabilidad y las poblaciones en condiciones de desigualdad.

Este año nos ha permitido continuar proponiendo y ejecutando leyes en favor de las personas más necesitadas de México, sin comprometer las finanzas públicas y siendo responsables en la macroeconomía. Inauguramos, como gobierno de la Transformación, un sinfín de obras públicas que sentarán las bases de un nuevo desarrollo con justicia social y económica en todas las regiones del territorio.

También modificamos las leyes para hacer de la corrupción un delito grave, y de los programas sociales un derecho constitucional. Así mismo, hemos dado pasos muy importantes para nacionalizar la industria eléctrica, aumentar la capacidad productiva de los hidrocarburos nacionales, aprovechar el litio para el beneficio de la nación, y separar el poder político del poder económico.

No me cabe duda de que hay muchas áreas donde el Estado mexicano tiene una deuda histórica. El campo es un ejemplo claro y que vivo cotidianamente, pues sigue en condiciones de mucha desigualdad, carestía y problemas sociales, como la violencia. La Cuarta Transformación también debe pagar su deuda histórica con la comunidad mexicana migrante en el exterior, especialmente en Estados Unidos, que vive bajo un régimen de abandono en ambos lados de la frontera.

Por último, mi deseo más importante para 2024 es que logremos continuar el camino de la Transformación, erradicando la violencia social, un mal muy doloroso desde el inicio de la guerra calderonista, y que aún queda pendiente por resolver. Creo que logrando esto, habremos dado un enorme paso para construir el bienestar general y total de la población del país. Nos quedan muchos episodios por recorrer y muchas luchas qué dar. Seguiremos haciéndolo este 2024.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

COLABORADOR

@NARROJOSE

EEZ