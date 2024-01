Las contradicciones y fallas en el Caso TSM de Santos Laguna

El lamentable caso de los aficionados de Rayados de Monterrey atropellados afuera del Estadio TSM de Santos Laguna ha quedado marcado por la manera en que autoridades y Liga MX lo han manejado, dando la impresión de que quisieran minimizar los hechos, en los que desafortunadamente una persona murió y varias más quedaron gravemente heridas.

Lo primero que llama la atención es la manera en que de primera instancia se buscó calificar el hecho como un accidente, luego de que la camioneta que se fue sobre los seguidores regiomontanos, primero había chocado con un taxi. Después también dijeron que la lluvia pudo ser factor para lo ocurrido.

Pero las fallas fueron varias, desde el no dejar a efectivos de seguridad en el estadio hasta que no se fuera el último aficionado visitante del lugar (invitándolos incluso a no estar ahí), hasta la pobre reacción que tuvieron tras los hechos.

La versión inicial del accidente quedó desechada conforme avanzó la investigación, tras las que se imputó con el delito de homicidio doloso con alevosía a Jennifer N, quien conducía la camioneta. Entonces no fue un accidente, como dijeron en primera instancia.

Por eso es muy importante que las autoridades y la misma gente del futbol, ya sea Liga MX o los mismos clubes, no pretendan remediar este tipo de acontecimientos con los conceptos y argumentos que parecen tener en un manual de cómo tratar de tapar la violencia y los muertos en el futbol.

Por supuesto que muy poca gente les creyó lo de que había sido un accidente, y por ello, debieron esperar a que cumpliera el plazo marcado por la ley, para tener algo más certero como lo tienen ahora. De lo contrario, solamente nos dieron la impresión de que no querían manchar al futbol, cuando este ya está más que sucio, no solamente por esos hechos, sino por muchos más a lo largo de años y años de restarle importancia al fenómeno de la violencia.

Lo único bueno que han hecho, y no se debería esperar menos, es que han apoyado a las heridos en la cuestión hospitalaria, y a los deudos de la aficionada muerta con los gastos funerarios. Pero no es todo lo que los afectados exigen, ellos quieren justicia y esa solamente va a llegar si los encargados de impartirla, hacen su trabajo como se debe.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL