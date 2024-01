La motosierra de Sheinbaum o Xóchitl

En cinco semanas empezarán las campañas electorales para la Presidencia, y la gran incógnita es cuál de las dos candidatas, Claudia Sheinbaum, o Xóchitl Gálvez, sacará a escena su propia motosierra, como lo hizo el presidente de Argentina Javier Milei.

La motosierra fue para Milei el elemento gráfico y visual que capturó la esencia de los múltiples hartazgos del pueblo argentino: el hartazgo por la alta inflación, por la pobreza, por los varios tipos de cambio del peso frente al dólar, y por la exclusión de su país del mundo funcional. Y eso es precisamente lo que hace falta en las dos campañas aquí: el elemento esencial que inspire el voto ciudadano, para que se elija entre dos propuestas claramente diferenciadas.

La motosierra de Claudia Sheinbaum deberá capturar la esencia de que la tarea de la Cuarta Transformación no ha finalizado y que debe profundizarse. Pero para evitar ser vista como una continuista sin proyecto personal, Claudia deberá mostrar gráficamente cómo, en caso de ser Presidenta, no se convertirá en una línea recta aburrida de AMLO. Si no inventa su propia motosierra corre el riesgo de que a partir de marzo sea percibida como una candidata sin sustancia. Le urge un elemento gráfico.

A su vez, la motosierra de Xóchitl Gálvez deberá significar la eliminación de las grandes ineptitudes del gobierno, que son muy notorias en materia de seguridad y violencia, así como en el sistema de salud. Gálvez debe inventar un símbolo que capture el hartazgo de la gente por las filas en el AICM; o por la lamentable carencia de medicamentos en hospitales públicos.

Claudia Sheinbaum corre el peligro de no querer tener un símbolo tipo motosierra para no alterar el ánimo del Presidente; mientras que Xóchitl Gálvez podría arriesgar a no tener un símbolo propio y dejar descafeinada su campaña en la indefinición de si es priista, panista o perredista, o en el limbo electoral de no saber si es firmemente una candidata de izquierda o de derecha.

¿Cuál será la motosierra más adecuada para las candidatas?; ¿unas enaguas?; ¿una canasta con huevos?; ¿un megáfono?; ¿unas esposas de policía?; ¿una billetera vacía?; ¿un cuerno de la abundancia?; ¿cuál? Lo sabremos en unas semanas, si es que se animan las candidatas. Lo que es incuestionable es que el electorado elige con base en símbolos que capturan en una imagen todo lo que quieren expresar al cruzar la boleta.

