AMLO & Zedillo: Los dones y los talentos al servicio de Mexico

La visita a México del ex Presidente Ernesto Zedillo para dar una conferencia en un Foro Empresarial trajo varias reacciones en el ámbito político de nuestro país. Zedillo es un economista de calidad mundial que se auto exilio y que ha destacado por su prudencia después de terminar su mandato como Presidente de México. Ni siquiera ante las continuas críticas al periodo neo-liberal -en el que fue protagonista- y con mucha posibilidad de dar respuestas racionales ha tenido la tentación de contestar. La polémica y la política nunca fueron lo suyo. Ante algunos de sus comentarios vertidos en el “Actinver Day” la respuesta del Presidente López Obrador no se hizo esperar, cuestiono tanto el sistema de pensiones, la privatización ferroviaria y el FOBAPROA de aquellos tiempos.

No tengo duda que es un problema de visiones, habiendo trabajado para ambos, aun con visiones, formación y estilos diferentes no tengo duda que tienen mucho en común. Su origen humilde; su trabajo arduo ambos provienen de “la cultura del esfuerzo” como diría Colosio; su idea de democratizar y transformar el sistema político; las políticas publicas que implementaron en sus respectivas administraciones encaminadas a combatir la pobreza; y, su profundo amor a Mexico, los hacen políticos con orígenes e ideales muy parecidos por increíble que parezca. Tampoco tengo duda que tienen medios muy diferentes y que su carrera política es completamente distinta, uno un gran técnico y un burócrata profesional; otro un politico de base con un contacto popular sin precedente. Lo resumiría así: orígenes parecidos, formaciones distintas; distintos medios, mismos fines.

En estos tiempos de canallas que vivimos tiene que salir el carácter de los mexicanos buenos. Digo que es tiempo de canallas porque la mezquindad política es el sello de esta generación. No se reconocen los atributos profesionales y personales, no se quiere hacer política y buscar reformar nuestra nación sin exclusiones, con la aportación de todas y de todos. Tenemos problemas profundos, algunos ancestrales, muchos por cierto consecuencia de malos gobiernos. Pero hoy se requiere a todos los mexicanas y mexicanos buenos, a los sensatos, a los inteligentes, a los que si entienden que el bien común provoca paz social.

Soy de los optimistas que cree que el carácter de los mexicanos es bueno. Claro que no soy ingenuo y se que hay muchas personas que viven y obran con maldad, pero la mayoría de nosotros somos personas buenas. Solo quienes hemos recorrido todo el país y hemos conocido todas nuestras regiones, reconocido nuestras diferentes herencias culturales, convivido con personas de todas las clases sociales, tenemos la oportunidad de asegurar que a pesar de que hay mucha maldad, todavía somos mas los mexicanos buenos. Esa es nuestra esencia y se que es muy debatible pero tenemos evidencia empírica para sostener nuestros dichos.

La eterna lucha del bien contra el mal opera tanto en lo individual como en lo social. Cada uno en su individualidad lucha internamente por tomar buenas decisiones y todos en nuestra condición humana hemos hecho cosas buenas y malas. Decía el apóstol Pablo: “dos fuerzas internas siempre estan en mi ser; como hago el bien también cometo maldad.” Cuando trasladamos esta lucha a lo colectivo, a lo comunitario, a lo social, también siempre van a coexistir estas dos fuerzas. La sociedad como ente colectivo también se debate, también toma decisiones buenas y malas. Y aunque esta lucha que es mas fácil de reconocer en la consciencia individual, tambien sucede en la consciencia colectiva. Por eso, es bien importante que cuando elegimos a nuestros lideres, a nuestros gobernantes, sepamos como colectivo discernir entre los buenos y los malos.

Para que el bien común triunfe en una sociedad con problemas sociales e individuales profundos como la nuestra es necesario tener lideres que pongan al servicio publico sus “dones” y “talentos” personales. Necesitamos de aquellos que olvidándose de su individualidad, de su interés personal, pueden poner su trabajo y su capacidad al servicio de otros. Cuando hablo de “dones” me refiero a lideres que tienen una capacidad innata, esta en su ADN tener ciertos atributos que los distinguen. Soy de los que creen que hay lideres que nacen y otros que se hacen. Entonces hay algunos que ya nacen con “dones”. Cuando me refiero a “talentos” estoy pensando en las capacidades adquiridas, no naciste con ellas pero las desarrollaste, las aprendiste. Una persona puede tener el don de la inteligencia pero si la utiliza adquiriendo conocimientos, ese don se ve nutrido de talentos. Hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de desarrollar su inteligencia pero también hay muchas que no quisieron hacerlo. Se me vienen a la mente muchos ejemplos.

Todo esto viene porque creo que tanto Andrés Manuel Lopez Obrador como Ernesto Zedillo son personas dotadas con grandes dones y que después desarrollaron sus propios talentos. De AMLO, por mencionar alguno, reconozco un “don” natural para medir el timing politico, no conozco a nadie como el, nadie mide mejor los tiempos en los que se debe actuar y en los que se debe callar. Por eso, desde hace tiempo es el dueño de la agenda politica de nuestro pais. Es un político natural, así nació, así vive y así morirá. Por su lado Ernesto Zedillo, es una persona llena de talentos”, es un hombre con conocimientos técnicos sobresalientes que en el momento de su aplicación logra resolver problemas muy difíciles por su capacidad de digerirlos y volverlos realidad. Platicar con el temas económicos es una delicia, a la vez que es muy complejo por que hay temas que por si mismos requieren de un alto nivel de tecnicidad que el domina a la perfección.

En la Biblia una de las mas famosas parábolas de Jesus es la de “Los Talentos”. No es el lugar para desarrollar una amplia explicación de la misma, pero mínimo si debo decir su conclusión. Al siervo que utilizo los talentos que le fueron dados, como recompensa se le multiplicaron. Al siervo que guardo sus talentos, que no los utilizo, como condena los que tenia le fueron quitados. Esta parábola no solo tiene aplicación en el ámbito individual sino también en el ámbito social. Imaginemos al ente publico como una sola persona, sino utilizamos los talentos, a las personas que tienen talentos, si los guardamos, pues esos talentos nos van a ser quitados. Por eso, debemos utilizar los dones y talentos individuales y ponerlos al servicio publico.

Esto lo digo porque hoy que se necesita reconstruir y seguir transformando nuestro pais necesitamos los “dones” de Lopez Obrador pero tambien los “talentos” de Ernesto Zedillo. Si la historia fuera objetiva tendría que reconocer en Zedillo a un demócrata y a patriota que puso sus talentos al servicio de Mexico. Me recuerdo como veía con admiración a Cuauhtémoc Cardenas y con buenos ojos a AMLO en esos momentos en donde su estrella apenas estaba en ascenso. Creo que si el Presidente Lopez Obrador es objetivo tendrá que reconocer, aunque no este de acuerdo en los medios, o en algunas políticas publicas que Zedillo implemento, que el ex Presidente priista

-que no era priista-, y que al contrario lo consideraba en ese momento histórico como un obstáculo para el desarrollo de Mexico, fue un Presidente que impulso la transformación democrática del país. Tengo incluso la impresión, no la seguridad, que Zedillo votó por Cuauhtemoc Cardenas para que se convirtiera en el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Desde ahí, ya nunca la izquierda perdió la capital del pais.

En estos tiempos violentos y de canallas que vivimos se necesitan ambos perfiles para transformar a Mexico. Los de aquellos que tienen dones naturales como AMLO y lo que tienen talentos adquiridos y multiplicados como los de Zedillo. Me encantaría una platica entre ellos, a lo mejor se dan cuenta que tienen mas en común que lo que ellos imaginan. Pero lo que mas me gustaría seria vivir en un Mexico racional donde nuestros lideres y gobernantes pongan al servicio de la sociedad sus “dones” y “talentos”. (Esta historia continuara…)

POR RUPTURA DEL SISTEMA

HUGO ERIC FLORES

PRESIDENTE DEL PES MORELOS

@HUGOERICFLORES

PAL