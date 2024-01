En Guerrero no hay gobierno ni ley. La autoridad e instituciones, están rebasadas. La violencia se ensaña con esa entidad.

No solo es Acapulco, devastado por el huracán Otis, la escalada del crimen arrasa parejo en Taxco, Chilpancingo, Petatlán, Iguala…

En el Puerto, los acapulqueños ya no sienten lo duro, sino lo tupido. La ausencia de mando pasa factura. El abandono de las instituciones, trae consecuencias.

A los homicidios que son pan de cada día, se suma el paro ya normalizado del transporte público en buena parte de la Ciudad, suspendido ante las amenazas, extorsiones y la quema de vehículos de la delincuencia. Los transportistas pararon porque hartos de ser víctima de los criminales. La autoridad no existe.

Hace rato que el gobierno dejó de serlo.

Acapulco vive un drama por todos sus frentes desde hace 90 días, cuando el huracán Otis golpeó como categoría 5 y devastó el Puerto, dejando a cientos de miles de damnificados. El golpe que sigue sacudiendo a los acapulqueños desnudó una trágica incapacidad de las autoridades que no estuvieron ni han estado a la altura.

La magnitud del desastre ha permitido dimensionar la incompetencia y negligencia de los gobiernos, rebasadas.

Pero no solo es Acapulco, en Taxco, la Ciudad está desierta. Los comercios no abren, las escuelas tampoco. La gente tiene miedo de salir a las calles. En Chilpancingo, las extorsiones se han normalizado mientras al frente del municipio está una alcaldesa que se reúne con criminales. En Petatlán, los policías no pueden defenderse ni a sí mismos y son agarrados a tablazos por criminales, a quienes piden perdón; ¿cómo defenderán a los ciudadanos? En Iguala, con la mano en la cintura criminales llegan a balacear personas… y no pasa nada.

¿Quién manda en Guerrero? ¿Dónde está la gobernadora Evelyn Salgado? Su gobierno está rebasado por todos sus frentes. No hay ley, no hay mando ni autoridad. Hay desesperación, agravio e impotencia acumulada entre los guerrerenses. El coctel es peligroso. Como lo es en Chiapas, Michoacán, Guanajuato y un largo etcétera. La violencia nos consume como país. En ese contexto, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Buena suerte.

-Off the record

Apenas el lunes hablábamos de las grillas internas de la 4T en CDMX, pero donde también las pugnas internas están complicándole el escenario a Morena es en Puebla, cuarta zona metropolitana más grande del país. La insistencia de un grupo de imponer a Pepe Chedraui como el abanderado de Morena a la alcaldía de la capital, ha desatado encontronazos al interior del movimiento. El descontento tiene fondo: Pepe, fue dirigente del PRI, cercano a Enrique Peña Nieto y al morenovallismo; además, uno de los personajes locales que, por años, más duro se pronunció en contra del hoy presidente López Obrador. Encuestas han arrojado que más de la mitad de los simpatizantes, preferirían abstenerse del voto, mientras que una cuarta parte, le daría el sí a Chedraui y los restantes otorgarían su sufragio a la oposición.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL