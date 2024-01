Las múltiples facetas de Margarita

La abdicación de Margarita II de Dinamarca el pasado 14 de enero puso fin al reinado más longevo de una monarca viva, 52 años. Feminista, intelectual y demócrata, la reina siempre se caracteriza por su carácter excéntrico, por modernizar la monarquía de su país y por su fuerte vena creativa. Margarita es una artista autodidacta, con interés en la arqueología, los textiles y el bordado.

Amante del ballet, ha diseñado vestuarios para coreografías y trabajó con el Tivoli Ballet Theatre. Además, ilustró una colección de poemas del príncipe Henrik y sus pinturas se han exhibido en museos de su país.

Sin embargo, es poco conocida su conexión con J.R.R. Tolkien. A principios de los años 70, antes de ascender al trono, realizó ilustraciones para su icónico libro El señor de los anillos, que acompañaron la edición danesa y una británica, publicada por The Folio Society, con el seudónimo de Ingahild Grathmer.

Según el editor de Tolkien, Rayner Unwin, la princesa envió sus ilustraciones directamente al autor, quien quedó sorprendido por las similitudes con sus propios dibujos. Esa edición se reeditó en 2002, paralelo a las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson.

La reina también apareció en el documental JRRT: A Film Portrait of JRR Tolkien, en el que lee una carta al autor y muestra sus ilustraciones, incluido una inédita. A la fecha, Margarita no trabaja en un estilo en particular: sus pinturas van de los paisajes a elaborados collages.

La reina habla sueco, francés, alemán e inglés y es una firme defensora del uso de idiomas escandinavos, incluso tradujo Tous les Hommes Sont Mortels de Simone de Beavoir, del francés al danés. También es miembro honorario de la Asociación de Escenógrafos Daneses y su más reciente trabajo es el vestuario y la escenografía de la serie para Netflix, Ehrengard: El arte de la seducción, por lo que a sus 83 años la monarca sigue sorprendiendo con sus múltiples facetas.

