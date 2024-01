Choque en la 4T

Para Morena la CDMX está en riesgo. Los números no mejoraron en la precampaña y lo que parecía una elección resuelta, se ha cerrado. La brecha enorme, se redujo. La oposición y su candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada están en la pelea. Arrancaron el año abajo, sí, pero muy lejos de aquellos 20 o 30 puntos que un día presumió la 4T. La distancia ya no alcanza el doble dígito, según números a los que está columna tuvo acceso, de ambos frentes de batalla. Y la campaña aún no ha comenzado.

Pero en Morena el problema es mayor porque hay una lucha intestina en varias alcaldías, aunque la principal batalla la protagonizan los equipos de Clara Brugada y Omar García Harfuch. Las cosas se descompusieron de más, debido a la rudeza con la que el ala dura trató al ganador de la encuesta interna -14 puntos por arriba de la exalcaldesa-. El golpeteo pasa factura.

Ahora a Harfuch le han pedido ayudar a levantar la votación en alcaldías del poniente, donde Brugada no logra penetrar, y Morena está en desventaja en las encuestas; pero el equipo de ella trata con soberbia a quienes ofrecen apoyo. Las quejas se incrementan. No hay unidad. Hay acusaciones de un lado al otro y grilla, mucha grilla.

Mientras que en la alianza PAN-PRI-PRD ya procesaron muchas de sus candidaturas, en Morena aplazaron la definición hasta el 14 de febrero, un día antes de la fecha límite de registro. No hay cohesión ni control. No queda claro quién manda. Y no parece haber quien llame al orden.

Hay problemas en varias alcaldías. En GAM, por ejemplo, el choque entre el senador César Cravioto -cercano a Martí Batres- y el actual alcalde, Francisco Chigüil, escaló. Chigüil se opone a Cravioto, que marca bien en las mediciones, e impulsa a su esposa, a la diputada Beatriz Rojas, o a su director de Desarrollo Social, Rubén Linares. Los golpes son por abajo y arriba de la mesa. Lo mismo en Xochimilco, donde el PT amenaza con romper si la diputada local Circe Camacho no es candidata; el alcalde José Carlos Acosta quiere a uno de los suyos. El PT amaga con fracturar la 4T también en otras alcaldías porque, se quejan, “no les están dando nada”. ¿Se irán por su lado? En Cuajimalpa, por ejemplo, tratan de convencer a Héctor Maldonado de ser su candidato.

También hay pleito en Azcapotzalco, donde la batalla entre Gabriela Jiménez y la diputada local la diputada local Nancy Núñez, sube de tono. En Álvaro Obregón, Valentina Batres no ha querido levantarle la mano a Javier López Casarín, quien será candidato, designado por la dirigencia de Morena, y cuyo perfil puede conectar en zonas impenetrables para la 4T.

En MH, terminaron poniendo a Miguel Torruco ante la negativa de Víctor Romo a participar en una alcaldía que luce segura para la oposición, con Mauricio Tabe que repetiría. Romo iría por una diputación.

Hay varios heridos en el camino y cuentas por saldar.

El conflicto que arrastran los equipos de Brugada y Harfuch, y se visibiliza en la operación en el territorio. Varios aspirantes acusan a Brugada y los suyos de maltrato y soberbia. No solo no llaman a sumar, sino que desplazaron a varios liderazgos que apoyaron al exsecretario. Con ese panorama, el triunfo en CDMX ya no luce tan seguro.

