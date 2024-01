2024, La experiencia de unas interminables Precampañas

El pasado 18 de enero finalizó legalmente el periodo de precampañas correspondiente a proceso electoral del 2024, donde se elegirán 20,263 cargos de elección popular: Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Gobernadores, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.

Si bien la precampaña formalmente debió comenzar el 20 de noviembre de 2023 como lo establece la Ley Electoral vigente, la realidad es que Morena, la arrancó hace dos años. A pesar de ello, el periodo para la designación de los candidatos a los cargos federales concluyó sin tener definidos los candidatos y candidatas a la Diputación Federal, y las listas para el Senado de la República apenas ayer comenzaron a darse a conocer.

Como podemos observar los ciudadanos, a estas alturas las elites partidistas se comieron todo el periodo de precampañas en negociaciones y aún no han terminado de ponerse de acuerdo en lo que les toca a cada uno en el reparto de posiciones, entrampados en un mecanismo de integración de candidaturas tan complejo y tan sórdido, donde nadie sabe como es que los dueños y gerentes de los partidos se reparten esas posiciones y como es que deciden que les toca. Nadie. Porque además, una vez que decidieron el reparto, tienen que distribuir las posiciones por distrito, por género, etc. etc.

Entonces lo que podemos constatar, es que la acción afirmativa terminó siendo un verdadero fraude, donde tampoco hay programa, ni propuesta, porque todos los mecanismos con los cuales se está construyendo el ejercicio político del 2024, son verdaderas simulaciones, donde la representación de los ciudadanos no cuenta, ni aparece por ningún lado.

Desde la manera en como Morena construyó su anticipado proceso interno de selección de candidatos disfrazados de coordinadores, burlando no sólo la Ley y la inteligencia de los ciudadanos, sino en como han derrochado a carretadas y dispuesto del dinero público en publicidad, movilizaciones, acarreo de personas, en una abierta y cínica violación a el marco jurídico.

Por otro lado si los Órganos Electorales estuviesen actuando, en este momento deberían estar canceladas todas las candidaturas. Todas. Para empezar ninguna de los aspirantes a representar a Morena para la candidatura presidencial debieron haber pasado empezando por Claudia Sheinbaum.

¡Todo fue simulado! Por ejemplo, cuando Claudia Sheinbaum aseguró desconocer quien tapizó (literal) el país entero con espectaculares promoviendo su imagen, la Ley Electoral no la exenta de su responsabilidad, lo mismo que ha Morena. Sin embargo el órgano electoral no actuó en consecuencia.

Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿Si desde el punto de vista jurídico el INE no va a actuar, y si el Tribunal Federal Electoral también se va a voltear para otro lado, ignorando las faltas? Entonces todos se van a hacer tontos por tratarse de Morena y porque le tienen miedo a Andrés Manuel López Obrador.

¡Cuidado!

Porque esto significa que también le van a tener miedo en cada uno de los pasos del proceso electoral, y ante el escenario de una elección tan complicada, con evidentes violaciones a la Ley, pues no es difícil anticipar que se van a dejar imponer el veredicto que desde Palacio Nacional les dicten.

¿Y los Ciudadanos?

¿Y la representatividad?

¿Y la competitividad electoral de los candidatos?

¿Y la Democracia?

¿Y la Constitución?

La lógica de lo que ha venido sucediendo apunta a que los candidatos de Morena no pueden un diferenciador competitivo, no lo necesitan, porque ellos se van a concretar a replicar al Presidente López Obrador, no le van a mover ni una coma al discurso presidencial. Lo mismo si están en zonas urbanas que rurales, lo mismo si están en la metrópoli ó si están en la frontera, lo mismo si se trata de candidaturas de Presidentes Municipales que de Diputados Locales , Federales, Senadores, o de la misma candidata a la Presidencia de la República.

Durante su campaña todas las mañanas se sentarán atentos a escuchar la mañanera y de ahí tomarán los párrafos que les interesen para convertirlos en el eco de Andrés Manuel López Obrador. De ninguna manera les importarán los perfiles socio-demográficos o las ocupaciones de los ciudadanos. Porque antes que nada están colgados del Presidente, de su aparente popularidad, de su marca y de los programas sociales. Esperan convencidos que esto sea suficiente para cumplir el presagio del López Obrador, que su popularidad en automático se convierta en intención de voto para todos los candidatos de Morena.

Del lado del Frente integrado por el PAN, PRD, PRI el tema es mas complejo por la enorme heterogeneidad que deben reconocer existe en nuestro país, y porque las candidatas y los candidatos del Frente están obligados a conectar con los intereses específicos de la sociedad. Por lo tanto, en esta elección particularmente las campañas si están bien hechas tendrán una enorme diversidad de particularidades dentro de una estrategia de carácter general.

Por ejemplo: La primera tiene que ver con el entendimiento de la ciudadanía. Se deben dirigir a cada segmento de la sociedad respetando sus diferencias, características e intereses, entre otros. En esta misma generalidad deberá ser importante el uso eficiente e intensivo de los distintos medios y herramientas de comunicación, que provoque una nueva participación de la sociedad convirtiendo a las redes sociales en la nueva e interactiva plaza pública, que el uso de la tecnología esta provocando, y desde ahí, con el reconocimiento de la diversidad del pueblo (sí, de ese pueblo al que Andrés Manuel etiqueta como homogéneo), utilizar la Inteligencia para involucrar a la sociedad participativamente y construir los nuevos modelos de gobernanza a los que nos esta llevando el cambio tecnológico.

Lo segundo tiene que ver con la manera en como se tendrán que articular las 20,263 candidaturas, de las cuales el 50% son candidatas mujeres que representan a los tres partidos y además habrán de considerar los cargos que se reeligen en esta elección. Para lo anterior deberán a mi juicio, hacer un ejercicio de concurrencia, de complementariedad, de construcción conjunta de mensajes y programas con el levantamiento de causas y de compromisos compartidos entre las y los candidatos con los partidos políticos, y por supuesto con un ingrediente que llegó para quedarse a partir de esta elección, la sociedad.

Tercero, un nuevo modelo de comunicación, fresca, sencilla y natural, que haga de la elección un ejercicio democrático, directo, digital y participativo en tiempo real con la premisa de que los ciudadanos vamos a ganar, y vamos a mandar al basurero de la historia las iniciativas mesiánicas en las que Andrés Manuel López Obrador se dice representante del pueblo, dueño y señor del presupuesto federal, capaz de definir por capricho, ocurrencia y absoluta arbitrariedad, lo que nos conviene a todos los mexicanos.

Desde luego todo esto envuelto en un programa de Consultoría Política de profundidad y altos alcances, con múltiples especialidades, procesos eficaces de capacitación en línea del tipo de lo que hoy nos permite el cambio tecnológico.

Finalmente los candidatos de la oposición en su agenda de temas deberán considerar dos vertientes: Una de carácter social que se refiera a las demandas mas sentidas de la población, que considere la recuperación de todo lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena ha quitado a los ciudadanos como, guarderías, escuelas de tiempo completo, medicamentos, servicios de salud para todos, y el fortalecimiento de la seguridad desde los Municipios, entre otros, para convertirlo compra de líneas aéreas, Refinerías, Trenecitos, un Almacén de medicamentos vacío, y en dinero en efectivo repartido a través de las Tarjetas del Bienestar, que solo han generado una economía de sobrevivencia y una mediocridad homogénea para los mexicanos.

Por otro lado impulsar un poderoso programa de promoción micro-económica desde abajo, al que se pueden afiliar millones de ciudadanos que están esperando las oportunidades que les permitan con su propio esfuerzo y el acompañamiento del Estado impulsar el emprendimiento desde los Municipios para salir de la pobreza y acceder a las oportunidades que hoy están disponibles en la económica local y en una sociedad global.

El entendimiento individual de los ciudadanos en cada una de las regiones de nuestro país es lo que hará la diferenciación que les va a dar competitividad a los candidatos de la oposición en la elección del 2024, y les permitirá llevar a cabo una campaña moderna. Donde los intereses y las capacidades de los ciudadanos estén en primer plano. Donde se construya un mensaje que se identifique con sus causas. Donde se articulen de manera concurrente los aspirantes a representarlos poniéndolos en el centro, para acudir todos organizados al territorio en una enorme y alegre fiesta democrática, compartiendo un solo propósito. Las causas de las, mujeres, de los hombres, de los jovenes que demandan certeza y oportunidades desde cada uno de sus hogares.

En una campaña donde los diferentes actores se comprometan en una dimensión social económica desde los diferentes intereses, talentos y capacidades se los ciudadanos, hacia un mundo global. En una democracia entendida no solo para que el ciudadano salga a votar por un candidato que ni conoce, y por partidos políticos que tampoco les significan nada en su realidad diaria. En una convocatoria que movilice a los ciudadanos a votar, sí, pero a votar por ellos.

¡Eso, eso sí es una campaña electoral moderna.!

No las ocurrencias del publicista de los esquiroles Fosforenos de Dante Delgado y su Movimiento Ciudadano.

Lo que podemos apreciar de cara a la elección del 2 de junio de este año, es que la supuesta fortaleza de Morena y su 4T es al mismo tiempo su mayor debilidad, por el secuestro de las capacidades de cada uno de sus candidatos y candidatas al exigir por parte de Andrés Manuel López Obrador no mover ni una sola coma al abecedario de sus planes, a su discurso mañanero, y mucho menos al segundo piso de su proyecto.

Por su parte, la aparente debilidad de las candidatas y candidatos del Frente integrado por el PAN, PRD, PRI, puede ser al mismo tiempo su mayor fortaleza si son capaces de reflejar en sus propuestas el entendimiento de la heterogeneidad de cada uno de los ciudadanos y cada una de las regiones de nuestro país.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

