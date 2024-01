Guía práctica para sobrevivir el 2024

Raro año este, queridos lectores, que comienza en lunes. Augurio de uno muy activo y productivo, o presagio funesto para quienes no somos afectos a los lunes: deuterofóbicos que nos llamamos.

Arranca el 2024 con preocupantes noticias de un sismo y subsecuente alerta de tsunami en Japón; contingencias por contaminación en la CDMX y otras del país por las nefastas costumbres de la pirotecnia y las quemas simbólicas; la continuación sin tregua de las guerras en Gaza, Ucrania, Sudán, Yemen y tantas más; la tragedia migratoria que atraviesa no sólo a nuestro país; las consecuencias visibles de la crisis climática por doquier. Y todo, todo interconectado, entrelazado.

Lo que viene en este nuevo año no es más que la continuación de lo que ya vimos y vivimos en el 2023. Las renovaciones no se dan con el cambio de calendario, sino con el cambio de conductas y actitudes. Y como sabe cualquiera que haya hecho (y roto) alguna vez propósitos de Año Nuevo, las buenas intenciones no alcanzan para demasiado.

En México llevamos ya meses que parecen años inmersos en un espectáculo político que, violando todas las normas y tiempos legales, nos metió anticipadamente a una temporada de (pre)campaña completamente surrealista y tramposa en la que quienes hoy son gobierno hacen todo aquello que criticaron cuando eran oposición, y viceversa. Sus conductas sólo recuerdan que la ilegalidad y la simulación son de todos y para todos.

Por ello, queridos lectores, quisiera brindarles una breve guía para sobrellevar el 2024 con la sarta de spots, noticias falsas y demás actividades de proselitismo que nos esperan.

En primer lugar, no crean todo lo que lean, escuchen o vean. Si no bastara con el daño que ya ha causado la epidemia de fake-news, la irrupción de la así llamada Inteligencia Artificial vuelve casi imposible saber qué es o no cierto. Por lo tanto, verifiquen, verifiquen y verifiquen de nuevo, contrasten fuentes, usen su sentido común.

Luego, cuestionen, cuestiónense: ¿es congruente lo que nos dicen los partidos, los candidatos? ¿Corresponde a sus biografías, a sus postulados? Y, más importante aún, ¿corresponde con lo que ustedes creen y sienten?

No se dejen llevar ni por caricaturas ni por estereotipos: en la política mexicana, no existen el bien o el mal absolutos, y por cada conducta reprobable que observen ustedes en alguno de los distintos bandos, habrá alguna comparable o peor en los otros, llámense corrupción, chapulineo, ineficiencias, excesos o abusos.

Finalmente, recuerden que estamos hablando de y con ciudadanos, seres de carne y hueso que no podemos reducir a etiquetas que los deshumanicen sólo porque no coincidan con nosotros. Un poco de empatía y de tolerancia nos hará mucho más soportable la ya interminable contienda del 2024.

Y con eso en mente, queridos lectores, les deseo todo lo mejor para este nuevo año.

POR GABRIEL GUERRA CASTELLANOS

GGUERRA@GCYA.NET

@GABRIELGUERRAC

