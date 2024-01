Una costra porosa

¡Qué manera de torcer las cosas! Sinceramente me gustaría que una persona opositora con números reales y no verdades a medias, me explicara el argumento de que la 4T está destrozando este país. ¿De qué hablan?

La economía, los logros sociales y humanitarios, los números incluso de observadores internacionales, demuestran lo contrario. Y escuchando hace unos días a cierta senadora (que no pienso ni mentarla), le aseguraba a uno de esos comunicólogos en la nómina del X González, que “debían ir en sentido contrario a todo lo que propusiera López Obrador”.

Así nada más, por sus arrestos. Y me horroricé tan sólo de pensar que gentuza como ella, ocupa un asiento en alguna de las cámaras donde se toman las decisiones de lo que se supone conviene a los habitantes de México, cobrando un sueldote y están ahí, literalmente, sólo para ir en sentido contrario.

SIN ANALIZAR LO PROPUESTO!!!Y trastocan las reformas para engañar al puñado que todavía se deja engañar en este país (a quienes compadezco), porque el que por su gusto es buey hasta la yunta lame.

Cuando mi Cabecita de Algodón propuso la Reforma Electoral, quienes temblaron eran los altos mandos que decidieron entonces pedir el apoyo de sus borregos obnubilados al grito de “les van a quitar su credencial para votar”.

Cuando se propuso la Reforma Judicial, nuevamente se pretendía disminuir los salarios sólo de los altos mandos y evitar el dispendio de esos 15,000 millones (que ya habían prometido para Acapulco y que no aflojaron). Mismo gato, revolcado nos inventaron: “quieren acabar con los derechos laborales de los empleados”.

Mi Jaguar de Macuspana aseguró bajo promesa en una Mañanera para afirmar bajo promesa “que ningún derecho laboral de los demás trabajadores sería tocado”.

Y ahora que intenta ingresar la propuesta de reforma constitucional para que los trabajadores recibamos nuestro salario completo a la hora de jubilarnos y no sólo el 50% como lograron hacer los neoliberales del PRIAN, el argumento en voz de esta pseudosenadora fue: “de ninguna manera vamos a permitir que le metan mano a los ahorros de los empleados para hacer más construcciones como el Tren Maya o el aeropuerto AIFA”.

Quisieras chamaca sonsa, que en algún sexenio anterior, hubieran terminado siquiera la barda de una refinería o amueblado algún hospital olvidado en medio de la nada. En un país donde los poderosos defienden a capa y espada sus oscuros intereses y Leo Zuckermann desea que exista alguna tragedia nacional antes de las próximas elecciones para dar vuelta a las encuestas.

En lo que éstos esperan el apocalipsis zombie, se puede dudar de los autores de eventos violentos en el país. Por ejemplo: quién está detrás de los pobladores de Chiapas que salieron a detener la marcha del Ejército y la Guardia Nacional, suplicándoles que no entraran a ese territorio… cuando días antes habían vitoreado una comitiva del Cártel de Sinaloa.

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ